Мать нашла в тяжелом состоянии: в Одесской области расследуют обстоятельства внезапной смерти троих детей

Двое девочек 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат были дома и пока их мама возилась по хозяйству, употребили неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо, говорят в полиции.

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В Одесской области произошел трагический случай. Трое малолетних детей умерли после употребления неизвестного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Происшествие произошло сегодня, 23 декабря. О нем правоохранителям сообщили медики скорой помощи.

Предварительно установлено, что двое девочек 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат были дома, и пока их мама возилась по хозяйству, приняли неизвестное вещество, от которого им, вероятно, стало плохо.

30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала "скорую". Медики, прибывшие на вызов, диагностировали у детей симптомы отравления неизвестным веществом. Они пытались спасти малышей, но, к сожалению, они умерли.

Следователи квалифицировали дело как несчастный случай, а также внесли сведения в ЕРДР по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч. 1 ст. 321 (незаконное хранение ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УКУ

На место происшествия направлено криминалистическую лабораторию и руководство специализированного отдела следственного управления ГУНП в Одесской области.

Напомним, что 31 октября сообщалось, что в Тернопольской области восемь детей попали в реанимацию из-за употребления дикорастущих грибов. Впоследствии трое детей и сожитель их матери умерли в больнице.

5 октября в Дубенскую городскую больницу "скорая" привезла семью — 70-летнюю местную жительницу, ее 34-летнюю дочь и 3-летнего внука. Медики поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом. Впоследствии мальчик скончался.