Мати знайшла у важкому стані: на Одещині розслідують обставини раптової смерті трьох дітей

Двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній 7-річний брат були вдома і поки їхня мама поралася по господарству, вжили невідому речовину, від якої їм, імовірно, стало зле, кажуть у поліції.

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На Одещині стався трагічний випадок. Троє малолітніх дітей померли після вживання невідомої речовини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Подія сталася сьогодні, 23 грудня. Про неї правоохоронцям повідомили медики швидкої.

Попередньо встановлено, що двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній 7-річний брат були вдома, і поки їхня мама поралася по господарству, вжили невідому речовину, від якої їм, імовірно, стало зле.

30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала "швидку". Медики, які прибули на виклик, діагностували у дітей симптоми отруєння невідомою речовиною. Вони намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли.

Слідчі кваліфікували справу як нещасний випадок, а також внесли відомості до ЄРДР за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), ч. 1 ст. 321 (незаконне зберігання отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ККУ.

На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, що 31 жовтня повідомлялося, що в Тернопільській області восьмеро дітей потрапили до реанімації через вживання дикорослих грибів. Згодом троє дітей та співмешканець їхньої матері померли в лікарні.

5 жовтня у Дубенську міську лікарню "швидка" привезла родину — 70-річну місцеву жительку, її 34-річну доньку та 3-річного онука. Медики поставили попередній діагноз — отруєння чадним газом. Згодом хлопчик помер.