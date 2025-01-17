По паспорту: в Британии вводится проверка возраста для входа на сайты с "клубничкой"

Согласно новым правилам все сайты с порнографическим контентом должны подтверждать возраст пользователей — для входа необходимо будет предоставить соответствующие документы, а "самостоятельное указание возраста" не будет считаться надежным способом проверки.

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В Великобритании все веб-сайты, содержащие порнографический контент, включая социальные сети, должны внедрить "надежные" методы проверки возраста для пользователей до июля 2025 года. Такие меры, согласно новым рекомендациям регулятора Ofcom, имеют целью защитить детей от доступа к порнографии в Интернете, пишет ВВС.

К методам проверки относятся:

сопоставление фотографий с удостоверением личности;

оценка возраста лица;

проверка возраста оператором мобильной связи;

проверка кредитных карточек;

цифровая идентификация;

другие методы верификации.

"Самостоятельное указание возраста" не считается "высокоэффективным" и приемлемым путем проверки. Пользователь не сможет просмотреть порнографический контент до тех пор, пока не пройдет соответствующий контроль.

Исследования показывают, что средний возраст, когда молодые люди впервые сталкиваются с порнографией в интернете в Великобритании, составляет 13 лет, а многие еще раньше.

"Слишком много онлайн-сервисов, допускающих порнографию и другие вредные материалы, игнорировали тот факт, что дети получают доступ к их услугам. Сегодня это начинает меняться", — заявила руководитель Ofcom Мелани Доус.

Новые правила будут касаться также социальных сетей, которые тоже должны ввести проверки и в некоторых случаях это будет означать полное ее ограничение. Однако некоторые порносайты и борцы за приватность предупредили, что введение усиленной проверки возраста только подтолкнет людей к "темным уголкам" интернета.

Некоторые негативно отреагировали на правила. В частности, Aylo, материнская компания сайта Pornhub, назвала такой способ проверки возраста "неэффективным, бессистемным и опасным". Компания утверждает, что в американском штате Луизиана использование порнографии существенно изменилось после того, как подобные проверки возраста вступили в силу, а посещаемость ее сайта упала на 80%.

"Эти люди не перестали искать порно, они просто мигрировали в темные уголки интернета, которые не просят пользователей подтверждать возраст. На практике, законы просто сделали интернет более опасным для взрослых и детей", — утверждается в докладе.

Другие компании положительно реагируют на новость.

"Поставщики контента для взрослых теперь получат необходимую ясность, чтобы навести порядок и внедрить надежные методы, позволяющие защитить несовершеннолетних пользователей от доступа к откровенным материалам", — заявила руководитель отдела нормативно-правового регулирования и связей с общественностью компании Verifymy Лина Газал.

Правозащитная организация Big Brother Watch предупредила, что многие методы проверки возраста можно обойти. Поэтому их не следует рассматривать как панацею.

"Дети должны быть защищены в Интернете, но многие технологические методы проверки возраста являются неэффективными и создают дополнительные риски как для детей, так и для взрослых, включая нарушение безопасности, вторжение в личную жизнь, ошибки, цифровую изоляцию и цензуру", — заявил руководитель Силки Карло.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12191, который предусматривает изменения в положения Уголовного кодекса Украины об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности. Он предусматривает снятие уголовной ответственности за создание и распространение взрослыми украинцами интимных видео, ведь действующий закон о порнографии устарел.