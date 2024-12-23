Даже жену и мужа могут посадить за "голые" фото: нардеп о недостатках в законодательстве (видео)

Из-за устаревшего закона о порно за последние 9 месяцев 45 человек получили приговор, говорит Ярослав Железняк. Поэтому его надо изменить.

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В Украине устарел закон о порнографии, из-за чего наказание могут получить даже муж и жена, которые присылают друг другу пикантные фото. Об этом в эфире Вечер.LIVE сказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он добавил, что "эта идиотская норма" и сейчас применяется правоохранителями. За время войны они отправили в суд более тысячи таких обвинительных актов. По его словам, из-за устаревшего закона о порно за последние 9 месяцев 45 человек получили приговор.

"Если жена пересылает своему мужу свою обнаженную фотографию, что они могут делать как взрослые люди. То юридически и одного, и другого сейчас могут отправить в тюрьму", — сказал нардеп.

Ярослав Железняк отметил, что последние годы Украина получает налог от деятельности таких платформ как OnlyFans и PornoHub. За последние 3 года эта сумма составила 125 миллионов долларов.

Напомним, что в Одессе мастерица маникюра "сдала" свою клиентку за создание контента для OnlyFans. Подозреваемой оказалась жительница Пересыпского района Одессы. Полицейские получили разрешение суда на обыск ее квартиры.