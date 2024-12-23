Мужчина выкупил "гору металлолома" и теперь может не работать до конца жизни (фото)

По словам владельца, списанный на металлолом пассажирский самолет имеет большую популярность как среди путешественников, так и среди местных жителей.

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Предприниматель Джонни Палмер выкупил переданный на металлолом Boeing 727, который когда-то принадлежал Пабло Эскобару, и превратил его в отель, чтобы сдавать в аренду туристам на Airbnb. Об этой истории написали журналисты таблоида The Sun.

После того как предприниматель превратил самолет в жилье, он зарабатывает до 850 фунтов стерлингов (44,7 тыс. грн) в день.

"Люди говорят, что это самое дорогое жилье в Бристоле. 850 фунтов на Рождество — это чертовски дорого для четырех человек", — рассказывает Джонни Палмер.

Владелец самолета Джонни Палмер Фото: Airbnb

Он добавляет, что одни гости все время остаются в номере, а другие просто используют его для вечеринки, а в конце ночи уходят домой. В их распоряжении полноценная кухня, гидромассажная ванна, сауна, а также спальные места для четырех человек.

По словам владельца, трансформированный самолет имеет большую популярность как среди путешественников, так и среди местных жителей.

"Люди поддерживают нас, потому что это превращает промышленную территорию в довольно интересную часть города. В частном самолете миллиардера на высоте 10 метров над землей можно устроить замечательный рождественский ужин", — утверждает бизнесмен.

Внутри самолета-отеля Фото: Airbnb

Кстати, изначально этот лайнер принадлежал японской авиакомпании Japan Airlines и в 1967-1975 годах использовался для пассажирских перевозок, а затем был переоборудован в частный борт для VIP-персон.

"До меня доходили слухи, что Пабло Эскобар летал на нем некоторое время. Этот Boeing 727 зарегистрирован на Каймановых островах, поэтому мы не знаем точно, с чем имеем дело. По одной из версий в 80-х годах его использовали для перевозки заключенных", — говорит Джонни.

Самолет совершил свой последний полет в 2012 году на аэродром Филтон в Бристоле (Великобритания). Сейчас он стоит на транспортных контейнерах, прикрепленный специальными тросами на раму.

Внутри самолета-отеля Фото: Airbnb

Напомним, ранее Фокус писал, что Хейли Рубери вместе со своим партнёром превратила старый фургон в крошечный домик на колёсах. В процессе ремонта женщина использовала доступные товары в строительных магазинах, а также интересные находки в интернете.

Кроме того, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.