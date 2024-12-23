Чоловік викупив "гору брухту" і тепер може не працювати до кінця життя (фото)

За словами власника, списаний на брухт пасажирський літак має велику популярність як серед мандрівників, так і серед місцевих жителів.

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Підприємець Джонні Палмер викупив переданий на брухт Boeing 727, який колись належав Пабло Ескобару, й перетворив його на готель, щоб здавати в оренду туристам на Airbnb. Про цю історію написали журналісти таблоїда The Sun.

Після того як підприємець перетворив літак на житло, він заробляє до 850 фунтів стерлінгів (44,7 тис. грн) на день.

"Люди кажуть, що це найдорожче житло в Бристолі. 850 фунтів на Різдво — це до біса дорого для чотирьох осіб", — розповідає Джонні Палмер.

Власник літака Джонні Палмер Фото: Airbnb

Він додає, що одні гості весь час залишаються у номері, а інші просто використовують його для вечірки, а в кінці ночі йдуть додому. У їхньому розпорядженні повноцінна кухня, гідромасажна ванна, сауна, а також спальні місця для чотирьох осіб.

За словами власника, трансформований літак має велику популярність як серед мандрівників, так і серед місцевих жителів.

"Люди підтримують нас, тому що це перетворює промислову територію на досить цікаву частину міста. У приватному літаку мільярдера на висоті 10 метрів над землею можна влаштувати чудову різдвяну вечерю", — стверджує бізнесмен.

Всередині літака-готелю Фото: Airbnb

До речі, спочатку цей лайнер належав японській авіакомпанії Japan Airlines й у 1967-1975 роках використовувався для пасажирських перевезень, а потім був переобладнаний у приватний борт для VIP-персон.

"До мене доходили чутки, що Пабло Ескобар літав ним деякий час. Цей Boeing 727 зареєстрований на Кайманових островах, тому ми не знаємо точно, з чим маємо справу. За однією з версій у 80-х роках його використовували для перевезення ув'язнених", — каже Джонні.

Літак здійснив свій останній політ у 2012 році на аеродром Філтон у Бристолі (Велика Британія). Зараз він стоїть на транспортних контейнерах, прикріплений спеціальними тросами на раму.

Всередині літака-готелю Фото: Airbnb

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Хейлі Рубері разом зі своїм партнером перетворила старий фургон на крихітний будиночок на колесах. У процесі ремонту жінка використовувала доступні товари у будівельних магазинах, а також цікаві знахідки в інтернеті.

Крім того, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.