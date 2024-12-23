"Адская дыра": некогда процветающий курорт стал присталищем нищеты и безнадежности (фото)

Одной из местных жительниц, которая руководила собственным магазином, теперь приходится работать дома, потому что она не может позволить себе отапливать помещение.

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Курорт Колвин-Бей, что в Великобритании, переживает не лучшие времена. Местные жители выезжают в более перспективные регионы страны, а магазины и локальный бизнес закрываются, такие как Costcutter, Subway, Poundland и Boots. Об этом пишет издание The Mirror.

Ситуация стала настолько плохой, что одной из местных жительниц, которая руководила собственным магазином, теперь приходится работать дома, потому что она не может позволить себе отапливать помещение, которое никто не посещает.

Впрочем, так было не всегда. Местные жители высказывают свои теории относительно того, как некогда цветущий приморский курорт превратился в "адскую дыру".

Цветущий приморский курорт превратился в "адскую дыру" Фото: North Wales Live

Одна из наиболее правдоподобных теорий связана со строительством дороги на две полосы А55, отрезавшей центр населенного пункта от популярного пляжа и набережной. В свое время люди протестовали против этого решения, но не смогли ничего сделать.

Некоторые также связывают упадок с закрытием заведения розничной торговли Woolworths в 2008 году. Как написал в Facebook один житель: "Такими темпами Колвин-Бей станет городом-призраком, где останутся только благотворительные магазины и несколько пабов, а на улицах — бездомные".

Депутаты городского совета обвиняют в том, что произошло, "тотальную пешеходность" центральной улицы. Мол, это лишает жизни и энергии главную площадь. Кроме того, большое количество административных услуг и сервисов сейчас можно получить онлайн, не выходя из дома.

Депутаты городского совета обвиняют в случившемся тотальную пешеходность центральной улицы Фото: North Wales Live

В будущем планируется вернуть автомобили на улицы курорта, но на значительно меньшей территории, чтобы оставить достаточно места для пешеходов и велосипедистов. Также часть пустых помещений переоборудуют под квартиры, чтобы стимулировать прирост населения.

Напомним, ранее Фокус писал о британском городке Питерборо, который недавно оказался на втором месте в списке самых депрессивных населенных пунктов страны после Фалмута, что в Корнуолле. Несмотря на удобное расположение — всего 48 минут езды до Лондона — здесь не чувствуют себя счастливыми ни местные жители, ни туристы.

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха, однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции.