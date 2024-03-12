Богом забытая дыра. Заброшенный приморский город возродят за $25 миллионов (фото)

Этот населенный пункт по результатам опроса попал в перечень одного из самых депрессивных мест страны.

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Приморский курорт Кенви, что в Великобритании, переживает упадок после триумфа в прошлом, когда он считался очень популярным туристическим направлением. Сюда съезжались путешественники со всего мира и звезды шоу-бизнеса — Фредди Меркьюри, Томми Купер и Ширли Бесси, пишет издание Essex Live.

В последнее время курорт заметно сдал позиции: инфраструктура заброшена, магазины закрыты, а горожане называют свою малую родину "криминальным адом" и местом, где не чувствуешь себя в безопасности.

"Набережная превратилась в криминогенный ад. Там больше нет души. Если бы у меня были силы двигаться, то уехал бы отсюда. Все это очень печально", — говорит 81-летний местный житель Роджер Томас.

Курорт переживает времена упадка после триумфа в прошлом, когда он считался очень популярным туристическим направлением Фото: Google Maps

Кенви даже попал в перечень одного из самых депрессивных мест страны по результатам опроса. Без того крайне сложную ситуацию усугубил отток туристов, которые теперь предпочитают дешевые "пакетные туры" и зарубежные курорты вместо британского побережья.

"Мы застряли во времени. Такое ощущение, что на улице до сих пор 1970 год. Сюда не хочется приезжать — всегда холодно, все заброшено. Пустой магазин за пустым магазином", — делится впечатлениями другой горожанин.

К счастью, недавно Кенви получил шанс на возрождение: британское правительство выделило 20 миллионов фунтов стерлингов для инвестиций в его развитие в течение следующего десятилетия. Эту сумму должны потратить прежде всего на инфраструктурные проекты.

Британское правительство выделило 20 миллионов фунтов стерлингов для инвестиций в развитие города в течение следующего десятилетия Фото: Twitter Британское правительство выделило 20 миллионов фунтов стерлингов для инвестиций в развитие города в течение следующего десятилетия Фото: Twitter

Руководство муниципалитета Касл-Пойнт, под юрисдикцией которого находится Кенви, одобрило эту инициативу и пообещало тщательно контролировать использование финансов, чтобы получить максимальную выгоду для всего региона.

"Районный совет благодарен за решение о выделении 20 млн фунтов стерлингов на инвестиции в остров Кенви в рамках инициативы "Долгосрочный план развития городов". Мы гарантируем, что эти деньги будут потрачены на проекты, которые действительно изменят жизнь наших жителей и будут способствовать будущему процветанию", — заявил председатель совета Дэйв Блэквелл.

Напомним, ранее Фокус писал о британском городке Питерборо, который недавно оказался на втором месте в списке самых депрессивных населенных пунктов страны после Фалмута, что в Корнуолле. Несмотря на удобное расположение — всего 48 минут езды до Лондона — здесь не чувствуют себя счастливыми ни местные жители, ни туристы.

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха, однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции.