"Пекельна діра": колись квітучий курорт став осередком злиднів та безнадії (фото)

Одній з місцевих мешканок, яка керувала власним магазином, тепер доводиться працювати вдома, бо вона не може дозволити собі опалювати приміщення.

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Курорт Колвін-Бей, що у Великій Британії, переживає не найкращі часи. Місцеві мешканці виїжджають у більш перспективні регіони країни, а магазини та локальний бізнес закриваються, як-от Costcutter, Subway, Poundland і Boots. Про це пише видання The Mirror.

Ситуація стала настільки поганою, що одній з місцевих мешканок, яка керувала власним магазином, тепер доводиться працювати вдома, бо вона не може дозволити собі опалювати приміщення, яке ніхто не відвідує.

Утім, так було не завжди. Тамтешні жителі висловлюють свої теорії щодо того, як колись квітучий приморський курорт перетворився на "пекельну діру".

Квітучий приморський курорт перетворився на "пекельну діру" Фото: North Wales Live

Одна з найбільш правдоподібних теорій пов'язана з будівництвом дороги на дві смуги А55, що відрізала центр населеного пункту від популярного пляжу та набережної. Свого часу люди протестували проти цього рішення, але не змогли нічого вдіяти.

Дехто також пов’язує занепад із закриттям закладу роздрібної торгівлі Woolworths у 2008 році. Як написав у Facebook один мешканець: "Такими темпами Колвін-Бей стане містом-привидом, де залишаться лише благодійні крамниці та кілька пабів, а на вулицях — безхатченки".

Депутати міської ради звинувачують в тому, що сталось, "тотальну пішохідність" центральної вулиці. Мовляв, це позбавляє життя та енергії головну площу. Окрім того, велику кількість адміністративних послуг та сервісів наразі можна отримати онлайн, не виходячи з дому.

Депутати міської ради звинувачують в тому, що сталось, тотальну пішохідність центральної вулиці Фото: North Wales Live

У майбутньому планується повернути автомобілі на вулиці курорту, але на значно меншій території, щоб залишити достатньо місця для пішоходів і велосипедистів. Також частину пустих приміщень переобладнають під квартири, аби стимулювати приріст населення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британське містечко Пітерборо, яке нещодавно опинилося на другому місці в списку найдепресивніших населених пунктів країни після Фалмута, що в Корнуоллі. Попри зручне розташування — всього 48 хвилин їзди до Лондона — тут не відчувають себе щасливими ані місцеві жителі, ані туристи.

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку, однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції.