Мужчина проглотил живого цыпленка, потому что хотел стать отцом: чем все закончилось

Жители села Чхиндкал, откуда родом мужчина, отметили, что таким образом он хотел избавиться от бесплодия. Однако семья мужчины утверждает, что никогда не слышала об этом ритуале.

Related video

Ананд Кумар Ядав из Индии умер после того, как проглотил живого цыпленка, поскольку верил, что этот ритуал поможет ему стать отцом. Об этом пишет Need To Know.

По словам его родственников, 35-летний мужчина почувствовал головокружение и потерял сознание вскоре после того, как вышел из ванны.

Его доставили в больницу, где констатировали смерть. Для выяснения причины смерти провели вскрытие тела.

Патологоанатом был ошеломлен, когда сделал надрез на горле Ядава и обнаружил тушку молодой птицы.

"За свою карьеру я провел более 15 000 вскрытий. И это первый такой случай, с которым я столкнулся. Когда мы открыли горло, то увидели целого птенца. Одна часть цыпленка застряла в трахее умершего, а другая — в пищеводе", — рассказал доктор Санту Баг.

Медики считают, что Ядав проглотил цыпленка целиком. В селе Чхиндкал, откуда мужчина родом, местные жители сообщили, что Ядав контактировал с тантрическим гуру, поскольку боролся с бесплодием.

Местные утверждают, что он проглотил цыпленка, веря, что это поможет ему стать отцом.

В то же время родственники Ядава отмечают, что не знали о подобном ритуале.

Полиция уже начала расследование этого дела.

Напомним, женщина закопала телефон рядом с умершим котом, за что ее посадили в тюрьму на два года.

Фокус также писал о том, что мужчина нашел две пары зубов на своем заднем дворе, после чего туда съехались ученые.