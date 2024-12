Чоловік проковтнув живе курча, бо хотів стати батьком: чим все закінчилось

Мешканці села Чхіндкал, звідки родом чоловік, зазначили, що таким чином він хотів позбутись безпліддя. Проте родина чоловіка стверджує, що ніколи не чула про цей ритуал.

Ананд Кумар Ядав з Індії помер після того, як проковтнув живе курча, оскільки вірив, що цей ритуал допоможе йому стати батьком. Про це пише Need To Know.

За словами його родичів, 35-річний чоловік відчув запаморочення і знепритомнів невдовзі після того, як вийшов з ванни.

Його доправили до лікарні, де констатували смерть. Для з'ясування причини смерті провели розтин тіла.

Патологоанатом був приголомшений, коли зробив надріз на горлі Ядава та виявив тушку молодого птаха.

"За свою кар'єру я провів понад 15 000 розтинів. І це перший такий випадок, з яким я зіткнувся. Коли ми відкрили горло, то побачили ціле пташеня. Одна частина курчати застрягла в трахеї померлого, а інша – у стравоході", — розповів доктор Санту Баг.

Медики вважають, що Ядав проковтнув курчао цілим. У селі Чхіндкал, звідки чоловік родом, місцеві мешканці повідомили, що Ядав контактував із тантричним гуру, оскільки боровся з безпліддям.

Місцеві стверджують, що він проковтнув курча, вірячи, що це допоможе йому стати батьком.

Водночас родичі Ядава наголошують, що не знали про подібний ритуал.

Поліція вже почала розслідування цієї справи.

