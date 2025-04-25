Жінка вийшла на балкон вранці і завмерла: що вона побачила (фото)

Мешканка Індії прокинулася і виявила, що за лічені години її балкон захопили тисячі бджіл. Рій встиг влаштуватися прямо над пральною машиною, почавши будувати вулик.

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Про це розповіла користувачка з ніком PalpitationDull9182 на популярному форумі Reddit.

Жінка з Індії виявила на балконі свого будинку справжній бджолиний рій. Усього за 90 хвилин скупчення комах обліпило трубу поруч із пральною машиною.

Авторка поста розповіла, що лише годиною раніше її мати спокійно виходила на балкон, і жодних бджіл не було. Але до 10:30 ранку трубу вже облюбували десятки тисяч комах. Судячи з поведінки, бджоли виявилися дикими, але спокійними — навіть коли сім'я випадково потривожила їх, вони швидко перегрупувалися і повернулися.

Бджоли обліпили трубу поруч із пральною машиною Фото: Reddit

За словами сертифікованого бджоляра Матео Кайзера, подібні рої з'являються, коли у вулику стає тісно — частина бджіл, приблизно 10-20 тисяч особин, іде з маткою в пошуках нового дому. У цьому випадку тимчасовою "перевалочною базою" став балкон житлового будинку.

Незважаючи на миролюбну вдачу рою, присутність бджіл створила сім'ї незручності: вулик почали будувати просто над пральною машиною. Спроби знайти бджоляра для гуманного переселення виявилися безуспішними, а місцеві служби рекомендували просто почекати.

Через два дні ситуація погіршилася: бджоли почали активно формувати вулик, і рій перетворився на колонію. Це, як пояснив Кайзер, підвищує агресивність комах, оскільки тепер вони захищають житло.

Бджоляр також наголосив на важливості швидкої реакції.

"Щойно вулик сформовано, переселення стає більш ризикованим. Найкраще — одразу звернутися до бджоляра", — сказав експерт.

Він додав, що гуманні методи видалення рою рятують бджіл і зберігають їхню роль в екосистемі: без допомоги фахівців виживають менше 25% таких роїв.

Сім'я продовжує шукати рішення, сподіваючись, що їм вдасться переселити непроханих гостей без шкоди для них і для себе.

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