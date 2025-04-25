Женщина вышла на балкон утром и замерла: что она увидела (фото)

Жительница Индии проснулась и обнаружила, что за считаные часы ее балкон захватили тысячи пчел. Рой успел обосноваться прямо над стиральной машиной, начав строить улей.

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Об этом рассказала пользовательница с ником PalpitationDull9182 на популярном форуме Reddit.

Женщина из Индии обнаружила на балконе своего дома настоящий пчелиный рой. Всего за 90 минут скопление насекомых облепило трубу рядом со стиральной машиной.

Автор поста рассказала, что всего часом ранее ее мать спокойно выходила на балкон, и никаких пчел не было. Но к 10:30 утра трубу уже облюбовали десятки тысяч насекомых. Судя по поведению, пчелы оказались дикими, но спокойными — даже когда семья случайно потревожила их, они быстро перегруппировались и вернулись.

Пчелы облепили трубу рядос со стиральной машиной Фото: Reddit

По словам сертифицированного пчеловода Матео Кайзера, подобные рои появляются, когда в улье становится тесно — часть пчел, около 10–20 тысяч особей, уходит с маткой в поисках нового дома. В этом случае временной "перевалочной базой" стал балкон жилого дома.

Несмотря на миролюбивый нрав роя, присутствие пчел создало семье неудобства: улей начали строить прямо над стиральной машиной. Попытки найти пчеловода для гуманного переселения оказались безуспешны, а местные службы рекомендовали просто подождать.

Через два дня ситуация усугубилась: пчелы начали активно формировать улей, и рой превратился в колонию. Это, как пояснил Кайзер, повышает агрессивность насекомых, поскольку теперь они защищают жилище.

Пчеловод также подчеркнул важность быстрой реакции.

"Как только улей сформирован, переселение становится более рискованным. Лучше всего — сразу обратиться к пчеловоду", — сказал эксперт.

Он добавил, что гуманные методы удаления роя спасают пчел и сохраняют их роль в экосистеме: без помощи специалистов выживают менее 25% таких роев.

Семья продолжает искать решение, надеясь, что им удастся переселить незваных гостей без вреда для них и для себя.

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