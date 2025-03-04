В Индии создают солнечные панели с помощью ИИ и роботов: чем они лучше обычных

Новый завод Goldi Solar получил ИИ-системы, которые обнаруживают и устраняют дефекты солнечных панелей на микроскопическом уровне.

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Индийская компания Goldi Solar открыла первую в Индии линию производства солнечных панелей с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет портал PV Tech.

Сообщается, что новый завод с производственной мощностью 14 ГВт получил автоматизированные высокоскоростные стрингеры, которые могут обрабатывать до 10 000 солнечных ячеек в час. Оборудование не только обеспечивает максимальную точность, но и сокращает отходы материала. Ранее ИИ также "придумал", как сделать солнечные панели эффективнее.

Для контроля качества в режиме реального времени компания использует системы AOI (автоматизированной оптической инспекции) на базе искусственного интеллекта. Их задача – обнаружение и устранение дефектов на микроскопическом уровне.

В секции предварительного ламинирования используется автоматический робот-укладчик EVA для размещения слоев инкапсуляции. Этот робот минимизирует несоответствия, которые часто возникают в процессе традиционного ручного труда.

Кроме того, предприятие получило системы контроля на базе ИИ, которые также повышают надежность и долговечность панелей, позволяя максимально увеличить количество высококачественных, готовых к продаже модулей.

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Наконец, интеллектуальная система автоматической сортировки с восемью контейнерами может классифицировать модули с корректировками в реальном времени, а современная система MES мониторит модули в реальном времени.

"Я осмотрел завод и осмотрел их систему контроля качества на основе искусственного интеллекта, высокоскоростных стрингеров и роботов. Рад видеть, что индийские компании лидируют в мировом ландшафте чистой энергии", — заявил министр профсоюзов по новым и возобновляемым источникам энергии Пралхад Джоши.

Напомним, исследователи из Университета Суррея (Великобритания) выявили, что наночастицы оксида алюминия (Al₂O₃) значительно увеличивают срок службы и стабильность солнечных панелей на основе перовскита.