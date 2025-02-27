Становятся женщинами, потому что им легче: в Британии набирает популярность новый тренд среди мужчин

Мужчины начали менять пол, чтобы получить "женские" преимущества, такие как более дешевое страхование автомобиля, бесплатное питание и секс. Цель сторонников движения трансмаскинг — найти себе мужчину и никогда не работать.

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В Великобритании среди мужчин распространяется новый тренд — трансмаксинг. Мужчины становятся женщинами, чтобы облегчить себе жизнь, удачно выйти замуж и ни о чем не переживать. Об этом говорится в материале издания Daily Mail.

Как отмечает издание, мужчины начали менять пол, чтобы получить "женские" преимущества, такие как более дешевое страхование автомобиля, бесплатное питание и секс.

Цель сторонников движения трансмаскинг — найти себе мужчину и никогда не работать.

"Манифест Transmaxxing" написал анонимный шведский лидер Vintologi. В нем он описал, что одним из самых больших преимуществ того, чтобы стать женщиной является "преимущество женской эстетики" и что это можно использовать для "изъятия ресурсов у мужчин".

Трансмаксер Сэмми

Издание рассказывает несколько историй того, как мужчины становились женщинами. Одна из них о "трансмаксере" Сэмми, которая стала героиней документального фильма Channel 4 Transmaxxer Life Uncovered. В комментарии она определила мужчину как "доминантного, успешного, коммуникабельного, уверенного и выносливого".

Затем она добавила, что ни один из этих стереотипных атрибутов не может быть использован для описания ее до ее перехода, поскольку она продолжала характеризовать свою старую жизнь как "немного инкельскую" и "изолированную". С момента прохождения заместительной гормональной терапии Сэмми рассказала, что ей предлагали "много" бесплатных блюд и напитков от мужчин, и теперь у нее есть постоянный парень.

Трансмаксер Сэмми со своим парнем

Она добавила: "Я не хочу тратить 70 часов в неделю на работу или искать личного тренера, чтобы стать "настоящим мужчиной".

Напомним, что парень женился на 53-летней матери своей одноклассницы. Исаму Томиока встретил свою будущую жену Мидори, когда еще учился в школе. Женщина, старше его на 21 год.