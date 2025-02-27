Стають жінками, бо їм легше: у Британії набуває популярності новий тренд серед чоловіків

Чоловіки почали змінювати стать, щоб отримати "жіночі" переваги, як-от дешевше страхування автомобіля, безкоштовне харчування та секс. Мета прихильників руху трансмаскинг – знайти собі чоловіка і ніколи не працювати.

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У Великій Британії серед чоловіків поширюється новий тренд — трансмаксинг. Чоловіки стають жінками, аби полегшити собі життя, вдало вийти заміж і ні про що не переживати. Про це йдеться в матеріалі видання Daily Mail.

Як зазначає видання, чоловіки почали змінювати стать, щоб отримати "жіночі" переваги, як-от дешевше страхування автомобіля, безкоштовне харчування та секс.

Мета прихильників руху трансмаскинг – знайти собі чоловіка і ніколи не працювати.

"Маніфест Transmaxxing" написав анонімний шведський лідер Vintologi. В ньому він описав, що однією з найбільших переваг того, щоб стати жінкою є "перевага жіночої естетики" і що це можна використовувати для "вилучення ресурсів у чоловіків".

Трансмаксер Семмі

Видання розповідає кілька історій того, як чоловіки ставали жінками. Одна з них про "трансмаксера" Семмі, яка стала героїнею документального фільму Channel 4 Transmaxxer Life Uncovered. У коментарі вона визначила чоловіка як "домінантного, успішного, комунікабельного, впевненого та витривалого".

Потім вона додала, що жоден із цих стереотипних атрибутів не може бути використаний для опису її до її переходу, оскільки вона продовжувала характеризувати своє старе життя як "трохи інкельське" та "ізольоване". З моменту проходження замісної гормональної терапії Семмі розповіла, що їй пропонували "багато" безкоштовних страв і напоїв від чоловіків, і тепер у неї є постійний хлопець.

Трансмаксер Семмі зі своїм хлопцем

Вона додала: "Я не хочу витрачати 70 годин на тиждень на роботу або шукати особистого тренера, щоб стати "справжнім чоловіком".

Нагадаємо, що хлопець одружився з 53-річною матір'ю своєї однокласниці. Ісаму Томіока зустрів свою майбутню дружину Мідорі, коли ще навчався у школі. Жінка, старша за нього на 21 рік.