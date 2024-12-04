Индия отделяет военную промышленность от России: расширяет сотрудничество с Западом, — аналитики

Руководство Индии свернуло планы по совместной с Россией разработке и производству вертолетов и современных истребителей. Нью-Дели также теперь строит собственные подводные лодки.

Индия стремится отделить свою оборонную промышленность от России и расширяет сотрудничество с западными оборонными компаниями, пытаясь выстроить собственную оборонную промышленную базу. Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" от 3 декабря.

Авторы публикации ссылаются на данные Bloomberg. Американское издание 3 декабря сообщило, что высокопоставленные индийские чиновники заявили о резком сокращении заказов на оборонное оборудование из России. Аналогичные товары они начали закупать у западных поставщиков.

Сообщается, что Индия отменила планы по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей с Россией некоторое время тому назад, и что вряд ли будут продвигаться планы по аренде российской атомной подводной лодки для обучения индийских экипажей. Нью-Дели теперь строит свои собственные подводные лодки.

Журналисты ссылались на высокопоставленного индийского чиновника, который на условиях анонимности заявил, что российское оружие часто дешевле западного, но требует частого ремонта. Поэтому долгосрочные расходы обходятся дороже.

Аналитики Института прежде отмечали возросшую напряженность в отношениях между Россией и Индией, в том числе из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди 23 августа в Украину. А также из-за непрямых поставок индийских артиллерийских боеприпасов через европейских посредников в Украину.

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Напомним, что эксперты предложили оригинальное решение применительно к старым МиГ-21, из которых могут сделать ракеты.

Также сообщалось, что 4 декабря в Минобороны заявили, что Украина вышла на серийное производство ракет "Паляница" и Р-360 "Нептун".