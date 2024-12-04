Превращение в ракету: эксперты предложили оригинальное решение со старыми МиГ-21 (фото)

Истребители могут быть адаптированы в качестве ударного средства, аналогично тому, как Украина переработала советские Ту-141 "Стриж" для ударов по объектам РФ.

2 декабря стало известно, что Хорватия решила снять с вооружения старые самолеты МиГ-21, которые были приобретены у Украины еще в 1990-х годах, заменив их французскими истребителями Rafale. Эти машины могут быть утилизированы, однако есть вариант их конвертации в дистанционно управляемые средства, включая мишени или даже импровизированные крылатые ракеты. О возможности такого решения рассказали обозреватели Defense Express.

Предыстория и технические возможности

В материале говорится, что Советский Союз уже создавал проект преобразования МиГ-21 в дистанционно управляемые мишени под обозначением М-21М. Процесс включал демонтаж оборудования массой около 1 тонны и установку систем дистанционного управления, позволяя самолету выполнять взлет, маневры и полеты без пилота.

Образцы М-21М Фото: Архивное фото

Основные характеристики МиГ-21:

длина фюзеляжа и размах крыльев — 14,1 м и 7,15 м;

скорость полета — до 1300 км/ч у земли и до 2230 км/ч на высоте;

максимальная дальность полета с дополнительными топливными баками — до 1470 км;

боевая нагрузка — до 1300 кг.

С учетом уменьшенной массы после переработки в М-21М и базовой дальности, МиГ-21 может быть адаптирован в качестве ударного средства, наподобие того, как Украина переработала советские Ту-141 "Стриж" для ударов по объектам РФ.

Тактический беспилотник Ту-141 "Стриж" Фото: Defence Express

"Можно только представить, какой психологический эффект для россиян могли бы произвести "прилеты" по их военным целям эрзац-крылатых ракет на базе МиГ-21, но как раз на этом моменте и начинаются всевозможные нюансы", — пишут эксперты.

Сложность конвертации

Подобные решения всегда имеют подводные камни. Например, в случае со старыми "мигами" первый вопрос — доступность самолетов. Несмотря на то, что и Хорватия и Румыния могли бы стать ключевыми поставщиками, потребуется дипломатическая работа, чтобы договориться о передаче этих машин.

Затем встает вопрос технической реализации. Переработка МиГ-21 потребует ресурсов, времени и компетентного подхода. А установка систем управления, интеграция современных средств навигации и адаптация самолетов под новые задачи — задачи не из простых.

И, конечно, встает вопрос точности: смогут ли такие импровизированные ударные средства поражать цели с высокой эффективностью.

"Собственно, поэтому мы и подчеркиваем, что в данном случае следует взвесить все плюсы и минусы, хотя сама по себе идея выглядит хорошей", — подытожили обозреватели.

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