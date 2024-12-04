Перетворення на ракету: експерти запропонували оригінальне рішення зі старими МіГ-21 (фото)
Винищувачі можуть бути адаптовані як ударний засіб, аналогічно тому, як Україна переробила радянські Ту-141 "Стриж" для ударів по об'єктах РФ.
2 грудня стало відомо, що Хорватія вирішила зняти з озброєння старі літаки МіГ-21, які були придбані в України ще в 1990-х роках, замінивши їх французькими винищувачами Rafale. Ці машини можуть бути утилізовані, проте є варіант їхньої конвертації в дистанційно керовані засоби, включно з мішенями або навіть імпровізованими крилатими ракетами. Про можливість такого рішення розповіли оглядачі Defense Express.
Передісторія і технічні можливості
У матеріалі йдеться про те, що Радянський Союз уже створював проєкт перетворення МіГ-21 на дистанційно керовані мішені під позначенням М-21М. Процес включав демонтаж обладнання масою близько 1 тонни і встановлення систем дистанційного керування, що давало змогу літаку виконувати зліт, маневри і польоти без пілота.
Основні характеристики МіГ-21:
- довжина фюзеляжу і розмах крил — 14,1 м і 7,15 м;
- швидкість польоту — до 1300 км/год біля землі і до 2230 км/год на висоті;
- максимальна дальність польоту з додатковими паливними баками — до 1470 км;
- бойове навантаження — до 1300 кг.
З урахуванням зменшеної маси після переробки в М-21М і базової дальності, МіГ-21 може бути адаптований як ударний засіб, на зразок того, як Україна переробила радянські Ту-141 "Стриж" для ударів по об'єктах РФ.
"Можна лише уявити, який психологічний ефект для росіян могли би справити "прильоти" по їх військовим цілям ерзац-крилатих ракет на базі МиГ-21, але якраз на цьому моменті й починаються усі можливі нюанси", — пишуть експерти.
Складність конвертації
Подібні рішення завжди мають підводні камені. Наприклад, у випадку зі старими "мигами" перше питання — доступність літаків. Попри те, що і Хорватія, і Румунія могли б стати ключовими постачальниками, знадобиться дипломатична робота, щоб домовитися про передачу цих машин.
Потім постає питання технічної реалізації. Переробка МіГ-21 потребує ресурсів, часу і компетентного підходу. А встановлення систем управління, інтеграція сучасних засобів навігації та адаптація літаків під нові завдання — завдання не з простих.
І, звісно, постає питання точності: чи зможуть такі імпровізовані ударні засоби вражати цілі з високою ефективністю.
"Власне, тому ми й наголошуємо, що в даному випадку слід зважити всі плюси й мінуси, хоча сама по собі ідея виглядає гарною", — підсумували оглядачі.Важливо
Раніше Фокус переклав статтю Чарлі Гао, присвячену двом легендарним винищувачам часів минулого століття — МіГ-21 і F-104A.