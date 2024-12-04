Перетворення на ракету: експерти запропонували оригінальне рішення зі старими МіГ-21 (фото)

Винищувачі можуть бути адаптовані як ударний засіб, аналогічно тому, як Україна переробила радянські Ту-141 "Стриж" для ударів по об'єктах РФ.

2 грудня стало відомо, що Хорватія вирішила зняти з озброєння старі літаки МіГ-21, які були придбані в України ще в 1990-х роках, замінивши їх французькими винищувачами Rafale. Ці машини можуть бути утилізовані, проте є варіант їхньої конвертації в дистанційно керовані засоби, включно з мішенями або навіть імпровізованими крилатими ракетами. Про можливість такого рішення розповіли оглядачі Defense Express.

Передісторія і технічні можливості

У матеріалі йдеться про те, що Радянський Союз уже створював проєкт перетворення МіГ-21 на дистанційно керовані мішені під позначенням М-21М. Процес включав демонтаж обладнання масою близько 1 тонни і встановлення систем дистанційного керування, що давало змогу літаку виконувати зліт, маневри і польоти без пілота.

Зразки М-21М Фото: Архивное фото

Основні характеристики МіГ-21:

довжина фюзеляжу і розмах крил — 14,1 м і 7,15 м;

швидкість польоту — до 1300 км/год біля землі і до 2230 км/год на висоті;

максимальна дальність польоту з додатковими паливними баками — до 1470 км;

бойове навантаження — до 1300 кг.

З урахуванням зменшеної маси після переробки в М-21М і базової дальності, МіГ-21 може бути адаптований як ударний засіб, на зразок того, як Україна переробила радянські Ту-141 "Стриж" для ударів по об'єктах РФ.

Тактичний безпілотник Ту-141 "Стриж" Фото: Defence Express

"Можна лише уявити, який психологічний ефект для росіян могли би справити "прильоти" по їх військовим цілям ерзац-крилатих ракет на базі МиГ-21, але якраз на цьому моменті й починаються усі можливі нюанси", — пишуть експерти.

Складність конвертації

Подібні рішення завжди мають підводні камені. Наприклад, у випадку зі старими "мигами" перше питання — доступність літаків. Попри те, що і Хорватія, і Румунія могли б стати ключовими постачальниками, знадобиться дипломатична робота, щоб домовитися про передачу цих машин.

Потім постає питання технічної реалізації. Переробка МіГ-21 потребує ресурсів, часу і компетентного підходу. А встановлення систем управління, інтеграція сучасних засобів навігації та адаптація літаків під нові завдання — завдання не з простих.

І, звісно, постає питання точності: чи зможуть такі імпровізовані ударні засоби вражати цілі з високою ефективністю.

"Власне, тому ми й наголошуємо, що в даному випадку слід зважити всі плюси й мінуси, хоча сама по собі ідея виглядає гарною", — підсумували оглядачі.

Важливо

Україна атакувала російські аеродроми безпілотниками Ту-141 "Стриж", — ГУР (відео)

Раніше Фокус переклав статтю Чарлі Гао, присвячену двом легендарним винищувачам часів минулого століття — МіГ-21 і F-104A.