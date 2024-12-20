Зарплата и имущество в РФ: расследователи обнаружили нардепа "Слуги народа" с "московскими тайнами"

В декларации народного депутата Романа Каптелова отсутствуют данные о московском имуществе жены, ориентировочной стоимостью от 6 млн руб, выяснили расследователи "Схем".

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Семья народного депутата из"Слуги народа" Романа Каптелова владеет в Москве двумя долями квартир, жена работает в государственной институции РФ, платя налоги в российский бюджет и участвуя в военных мероприятиях. Между тем народный депутат уверяет, что имущество задекларирует, а происхождение жены никогда не прятал. О результатах расследования в отношении нардепа от "Слуги народа" рассказали в проекте "Схемы" издания "Радио Свобода".

Роман Каптелов — детали расследования "Схем"

Роман Каптелов — детали расследования

Журналисты выяснили ряд фактов из биографии Каптелова — до и во время вторжения. В частности, нардеп ранее имел другую фамилию — Мигрин, но сменил ее в 2015 году на фамилию жены. Отыскались его активности в Москве, где он учился на политолога и опубликовал две научные статьи, и в Севастополе, где он возглавлял благотворительную организацию "Фонд Икермана" и создал "Школу активного гражданина".

Скандал в Раде — Роман Каптелов под именем Роман Мигрин Фото: Радіо Свобода Скандал в Раде — Евгения, жена Романа Каптелова Фото: Радіо Свобода

Расследователи собрали информацию в медиа, от собственных источников и из российских реестров, и рассказали детали о политических заявлениях политика и о жизни его жены:

в СМИ опубликованы заявления Каптелова о том, что не нужно вступать в ЕС, потому что там будут спрашивать "где ты взял деньги". Также поддерживал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Украина — это "марионетка Европы". В 2023 году — возражал против переименования Павлограда;

жена Евгения Каптелова, гражданка РФ, выехала из Украины за месяц до вторжения и с тех больше не возвращалась;

в Москве жена сначала возобновила бизнес по аренде игрушек, потом стала нутрициологом и давала консультации за 5 тыс. руб в час, потом устроилась в государственные органы власти РФ — в центр "Объединение культурных центров юго-западного административного округа". Расследователи нашли ее фото на одном из мероприятий, посвященной вторжению в Украину. Также отметили, что доходы Евгении в 2024 году, то есть суммарно 300 тыс. грн, не внесены в декларацию нардепа;

в Москве с 2015 года Евгения Каптелова, а также дочь и сын нардепа, владеют суммарно третью часть квартиры: площадь и стоимость не установили. Также есть доля в другой квартире на 101 кв. м, которая стоит около 17,5 руб: Евгения владелица трети, то есть имеет имущество на 6 млн руб.

журналисты отследили выезды Евгении за границу и увидели, что именно в это время Каптелова не было в Раде и он также выезжал за границу. "Схемы" предположили, что именно тогда украинский политик встречался с женой-москвичкой.

Скандал в Раде — квартира жены нардепа Каптелова Фото: Радіо Свобода Скандал в Раде — вторая квартира жены нардепа Каптелова Фото: Радіо Свобода

Что говорит Каптелов о расследовании и какие комментарии в Раде

"Схемы" получили письменные комментарии Каптелова, с которым не смогли встретиться лично. Политик заявил, что не скрывал происхождения жены из РФ, и она выехала, учитывая нынешнюю ситуацию. Доходы и имущество Евгении обязательно появятся в новой декларации, заверил нардеп. Относительно возможных встреч с женой мужчина отметил, что не будет посвящать медиа в личную жизнь.

"Доходы моей жены, подлежащие декларированию, были внесены в декларацию и будут внесены в следующем году в соответствии с действующим законодательством", — привели расследователи слова нардепа.

Журналисты пообщались по поводу Каптелова со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Стефанчук отреагировал на семью нардепа, которая находится в РФ: заметил, что во время войны это "как-то странно".

На странице главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии не появлялось комментариев по расследованию "Схем" о нардепе Каптелове.

Политическая деятельность Романа Каптелова

Роман Каптелов — народный депутат партии "Слуга народа", который избрался в Верховную Раду в 2019 году от 36 округа в городе Павлоград Днепропетровской области. Попав в Раду, он стал членом бюджетного комитета и нескольких групп для межпарламентских связей с Норвегией, Чили, Сингапуром и тому подобное. На портале парламента можно увидеть его активность во время полномасштабного вторжения. Интересно, что его имя указано среди инициативной группы парламентариев, которые в октябре 2024 года предлагали переименовать город Южный Одесской области в город Южный.

Отметим, 17 декабря "Украинская правда" сообщила, что нардеп "Слуг народа" Александр Куницкий выехал из Украины в США под предлогом командировки в Израиль. Инсайдер журналистов рассказал о планах нардепа. Выяснилось, он не планирует сейчас возвращаться, а вернется тогда, когда накажут полицейских, которые его оскорбили.

Напоминаем, осенью 2024 года нардеп "Слуг народа" Юрий Камельчук написал заявление о выходе из партии и объяснил, почему он сделал такое решение.