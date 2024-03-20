Окончательная дезорганизация: десятки "Слуг народа" хотят сложить мандаты, — УП

По информации одного из членов "Зе!Команды", основной причиной желания депутатов "уйти" из партии является отсутствие мотивации, а руководство "Слуги народа" якобы лишено возможности поощрять депутатов к работе.

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В течение пяти лет существования Верховной Рады девятого созыва в партии "Слуга народа" случалось много различных кризисных ситуаций, однако сейчас фракция близка к "окончательной дезорганизации". Сразу несколько десятков нардепов выражали желание сложить мандаты. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника издания, основной причиной желания депутатов сложить мандаты является отсутствие мотивации.

"Условно говоря, приходит депутат и говорит: "Пустите меня. Мне предлагают менеджерскую должность на заводе и зарплату 8 тысяч долларов. Мне надо кормить семью и как-то развиваться". И такие разговоры я уже много раз слушал", — пересказывает УП на условиях анонимности один из членов "Зе!Команды".

В издании отмечают, что руководство "Слуг народа" лишено возможности поощрять депутатов к работе, потому что не может предложить им никаких дополнительных карьерных или политических перспектив.

Более того, представители монобольшинства, фактически члены властной команды, должны как рядовые оппозиционеры согласовывать каждую заграничную командировку.

Также источники издания утверждают, что вопрос пересечения границы теми или иными политиками, контролирует непосредственно президент Владимир Зеленский.

"Никакие попытки руководства СН или Рады объяснить Зеленскому, что они теряют управляемость парламента из-за таких странных ограничений, успешными не были", — говорится в материале.

По словам собеседников УП из всех депутатских фракций, львиная доля нынешнего парламентского созыва была бы не против прекращения своих полномочий.

Напомним, 26 января глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что 17 народных депутатов от партии написали заявление на сложение мандата. Политическая сила приняла решение, что голосовать за сложение мандата можно будет только в том случае, если есть соответствующие обстоятельства по здоровью.