"Большой кризис": еще 17 нардепов от "Слуги народа" хотят сложить мандат, — Арахамия

По словам главы фракции "Слуга народа", ситуация с единством в парламенте еще хуже, чем была до начала полномасштабной войны. Теперь нардепам разрешат отказываться от мандатов лишь по медицинским обстоятельствам.

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Еще 17 народных депутатов от партии "Слуга народа" написали заявление на сложение мандата. Ситуация усложняется. Об этом заявил глава фракции Давид Арахами во время дискуссии "2024: сценарии для страны", передает LB.ua.

По его словам, сейчас в украинском парламенте совершенно нет единства, которое фиксировалось еще полтора гола назад. Он считает, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем была еще до полномасштабной войны.

В связи с этим, стране может грозить парламентский кризис из-за депутатов, которые отказываются выполнять свои полномочия.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам — будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения — Ред.) из 400 очень тяжело собирать, честно говоря", — заявил Давид Арахамия.

Отдельно глава фракции "Слуга народа" добавил, что в других партиях также есть люди, которые хотят уйти. В результате было принято решение, что они не будут давать голоса за сложения мандатов. Такое право будет предоставлено лишь в том случае, если действительно есть соответствующая медицинская ситуация.

"А так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", — продолжил Давид Арахамия.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что в Верховной Раде заблокировали заявления об отставке 37 нардепов, что является абсолютным рекордом. По словам журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой, большинство желающих сложить мандат уже давно не ходят на заседания парламента.

Незадолго до этого депутатские мандаты сложили: Максим Ефимов — мажоритарщик от Краматорска; Дмитрий Шпенов — народный депутат от округа города Апостолово в Днепропетровской области; Виталий Данилов — депутат от партии "Батькiвщина".