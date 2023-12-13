Абсолютный рекорд: в Раде заблокировали заявления об отставке 37 нардепов, — журналистка

По словам Марины Данилюк-Ярмолаевой, большинство желающих сложить мандат уже давно не ходят на заседания парламента.

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По состоянию на 13 декабря в украинском парламенте работает 401 депутат из нужных 450, а в секретариате Верховной Рады заблокированы заявления об отставке 37 нардепов, которые стремятся сложить свои мандаты. Такие цифры приводит в материале для канала "Еспресо" журналистка и политтехнолог Марина Данилюк-Ярмолаева.

И добавляет, что в целом только за 2023 год 14 народных депутатов потеряли мандаты, и это абсолютный рекорд. Поэтому вполне понятным, по мнению журналистки, стало заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в котором он объяснял коллегам, почему они должны работать до завершения нынешней каденции ВР.

"Люди должны досидеть до конца", — заявил он.

Ведь из тех 37 нардепов, заявления которых ждут решения, 27 "слуг народа", которые давно уже не появляются на заседаниях.

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Если депутаты сложат мандаты

Фокус писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил необходимость принятия важных для страны законов, поэтому депутаты пока не могут покинуть парламент. В комментарии телеканалу "Рада" он отметил, что большое количество народных депутатов желают досрочно сложить свои полномочия, но этого не может произойти.

Арахамия добавил, что уменьшение количественного состава Верховной Рады существенно не скажется на деятельности парламента. Однако, по его мнению, нужно оптимизировать работу ВР и снизить минимальное количество народных депутатов в группах. Это позволит "сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать".

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Недавно депутатские мандаты сложили: Максим Ефимов — мажоритарщик от Краматорска; Дмитрий Шпенов — народный депутат от округа города Апостолово на Днепровщине; Виталий Данилов — депутат от "Батькивщины".