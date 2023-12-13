Абсолютний рекорд: у Раді заблокували заяви про відставку 37 нардепів, — журналістка

За словами Марини Данилюк-Ярмолаєвої, більшість охочих скласти мандат уже давно не ходять на засідання парламенту.

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Станом на 13 грудня в українському парламенті працює 401 депутат із потрібних 450, а у секретаріаті Верховної Ради заблоковані заяви про відставку 37 нардепів, які прагнуть скласти свої мандати. Такі цифри наводить у матеріалі для каналу "Еспресо" журналістка і політтехнолог Марина Данилюк-Ярмолаєва.

І додає, що загалом лише за 2023 рік 14 народних депутатів втратили мандати, і це абсолютний рекорд. Тож цілком зрозумілою, на думку журналістки, стала заява голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в якій він пояснював колегам, чому вони мають працювати до завершення теперішньої каденції ВР.

"Люди мають досидіти до кінця", — заявив він.

Адже з тих 37 нардепів, заяви яких чекають на рішення, 27 "слуг народу", які давно вже не з'являються на засіданнях.

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Якщо депутати складуть мандати

Фокус писав, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив на необхідності ухвалення важливих для країни законів, тому депутати наразі не можуть залишити парламент. У коментарі телеканалу "Рада" він зазначив, що велика кількість народних депутатів бажають достроково скласти свої повноваження, але цього не може відбутися.

Арахамія додав, що зменшення кількісного складу Верховної Ради суттєво не позначиться на діяльності парламенту. Однак, на його думку, потрібно оптимізувати роботу ВР і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах. Це надасть можливість "зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, в якому він почав працювати".

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Нещодавно депутатські мандати склали: Максим Єфімов — мажоритарник від Краматорська; Дмитро Шпенов — народний депутат від округу міста Апостолове на Дніпровщині; Віталій Данілов — депутат від "Батьківщини".