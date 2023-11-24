Жодних виборів в Україні у 2024 році не відбудеться, — Арахамія (відео)

За твердженням голови фракції "Слуга народу" у парламенті, на Заході ніхто не примушує Україну до виборчих перегонів.

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Голова фракції "Слуга народу" У Верховній Раді Давид Арахамія підкреслив, що жодні вибори у наступному році в Україні не відбудуться. Про це він заявив в інтерв’ю телепрограми "Мосійчук+" на каналі "1+1".

Арахамія підкреслив, що це стосується і президентських, і парламентських, і будь-яких місцевих виборів.

При цьому він зауважив, що на Заході ніхто не примушує Україну до виборчого процесу.

"Були поодинокі політики, які казали, що, можливо, вам потрібно буде сідати за стіл перемовин з росіянами чи навіть у ширшому колі, аби до вас не виникли питання щодо умовної легітимності", — пояснив політик.

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Проте коли справа доходить до конкретики: як голосуватимуть чи балотуватимуться військові, якич чином віддадуть свої голоси 6 мільйонів українців за кордоном, чи прийдуть на виборчі дільниці люди, якщо буде оголошено повітряну тривогу і злетить МІГ, насправді, за словами голови фракції, ніхто не має відповіді.

На думку Арахамії, теоретично можна розмірковувати, доводити, а от рівняння розв’язати не кожен спроможній.

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Питання легітимності: експертка розповіла, чи можна провести вибори в Україні у 2024 році

Нагадаємо, що, на думку докторки політичних наук Галини Зеленько, легітимність визначається не тільки законністю, а й рівнем довіри громадян до інститутів президента і парламенту.

Фокус писав, що 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив: зараз вибори не актуальні. За його словами, в Україні мають припинитися "хвилі" з будь-якими речами, які розколюють політично.

Раніше, 11 жовтня, Зеленський заявив, що не піде на другий термін після завершення війни, але під час бойових дій готовий балотуватися.