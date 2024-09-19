Нардеп Юрий Камельчук написал заявление о выходе из "Слуги народа": какие причины (видео)

В партии "Слуга народа" используют методы принятия решений, которые неприемлемы для нардепа Юрия Камельчука. Поэтому политик объявил, что выходит из этой политической силы, но и дальше будет заниматься определенными делами в Верховной Раде.

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Народный депутат Юрий Камельчук, который избрался в Верховную Раду от"Слуг народа", решил написать заявление о выходе из партии. Причина такого решения — несогласие с решениями и методами политической силы, к которой он до сих пор принадлежал. Свою позицию Камельчук озвучил во время онлайн-трансляции телеканала "Прямой".

Камельчук появился в эфире телеканала рядом с другими народными депутатами и ведущими около 18:30 19 сентября. Он сообщил, что уходит из партии "Слуга народа", поскольку ему не нравятся методы, которые применяются в этой политической силе. При этом народный избранник планирует и в дальнейшем входить в состав фракции и работать в комитете по энергетике Рады. Кроме того, в планах Камельчука — продолжить представлять Украину на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Сегодня я, основываясь на несогласии с процессами и методами принятия решений в партии Слуга Народа, именно в партии Слуга народа", — заявил народный избранник.

На страницах соцсетей главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии пока нет комментариев относительно решения Камельчука. Также на событие не отреагировала глава партии Елена Шуляк и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Юрий Камельчук — 44-летний украинский политик, который в 2022 году стал народным депутатом 9-го созыва Верховной Рады от партии "Слуга народа". Избирался по мажоритарному округу 124 во Львовской области. В 2021 году НАПК проверила электронную декларацию нардепа и объявила, что не обнаружила там квартиру, биткоины и компании, которые ему принадлежат.

Фокус публиковал заявления политика относительно процесса мобилизации. Например, в июле 2024 года он высказался относительно процесса прохождения военно-врачебной комиссии. По его словам, в некоторых случаях ВВК длится до 10 минут, и тогда воинские части получают солдат проблемами со здоровьем, мало пригодных для службы в армии. Тогда же нардеп прокомментировал последствия ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре: по его словам, Украина пытается восстановить 2 ГВт мощностей к зиме и ремонтирует Трипольскую и Змиевскую ТЭС.

Напоминаем, 18 сентября во время судебного заседания по делу нардепа Андрея Одарченко выяснилось, что он мог сбежать за границу, даже не имея загранпаспорта. После этого появилось его интервью одесскому юристу: политик заявил, что перешел границу пешком и имел на то важные причины.