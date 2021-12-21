"Слуга народа" Камельчук не указал в декларации квартиру, компании и биткоины — НАПК

Народному депутату может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Политик заявил о готовности оспорить результаты проверки его декларации в суде.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пришло к выводу, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук не задекларировал три фирмы, арендованную квартиру в Киеве и кредит в Приватбанке. К такому выводу сотрудники ведомства пришли после проверки исправленной декларации политика за 2020 год, говорится в документе, размещенном на сайте.

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Так, по данным НАПК, Камельчук не указал в декларации:

арендованную квартиру в Киеве площадью 63 квадратных метра и стоимостью 4,7 млн гривен;

За нее политик получает компенсацию, как народный депутат Верховной Рады. Камельчук сообщил Агентству, что он не пользуется этой квартирой в течение 183 дней и по состоянию на 31 декабря 2020 года. Другое недвижимое имущество в столице у политика, согласно декларации, отсутствует.

четверть квартиры в Вараше (до 2016 года город назывался Кузнецовск) Ровенской области площадью 47,9 квадратных метров, принадлежащую его супруге;

Камельчук объяснил НАПК, что он не знал об этой квартире.

100% долей в ООО "Бизнесфорум системс", ООО "Бизнесфорум" и ООО "Бизнесфорум групп" на общую сумму 1350 грн.

Нардеп заверил сотрудников НАПК, что передал эти доли в управление другому лицу.

покупку 4,1 биткоина на протяжении 2020 года за 651 280 грн;

Камельчук объяснил, что у него нет доказательств приобретения криптовалюты и доступа к ней.

102 487 гривен на счету в "Ощадбанке";

автомобиль Skoda Favorit 1992 года выпуска стоимостью 11 792 грн.

Объяснения политика НАПК учитывать отказалось.

Помимо этого народный депутат неправильно указал в декларации размер полученной им зарплаты, а также кредит в "Приватбанке" на сумму 48864 доллара (около 1,38 млн грн).

Всего недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму 6 867 762 грн — это более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В связи с этим в действиях Камельчука НАПК усмотрело признаки правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (недостоверное декларирование).

Санкция этой статьи предусматривает штраф от 4000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В комментарии изданию "Слово и дело" народный депутат из пропрезидентской фракции сообщил, что в НАПК не сохранились данные о том, что он арендует квартиру в столице, а из-за "технического сбоя" на сайте Агентства не отобразилась информация о деньгах на его счете в "Ощадбанке".

Касательно 1/4 квартиры в Ровенской области, принадлежащей его супруге, нардеп объяснил, что остальной третью жилья владеют ее родители, а так как это имущество не было нажито в браке, то эта информация "ему неизвестна". В то же время политик выразил готовность задекларировать это имущество, хотя "по закону имеет право этого не делать". По поводу незадекларированного авто Skoda Камельчук рассказал журналистам, что он продал транспорт еще в 2005 году по доверенности, однако новый владелец машины ее еще не переоформил.

Комментируя претензии НАПК к криптоактивам, Камельчук сказал, что НАПК не учло его сообщение по поводу места хранения цифровых денег. По словам "слуги народа" биткоины размещены не в его личном крипто-кошельке, "а на отдельном сайте". Также нардеп уточнил, что полный доступ к криптовалюте он "передал жене и еще одному лицу", о чем "сообщил официально"

"В заключение, скажу, что оставляю за собой право обжаловать решение НАПК в суде", – добавил Камельчук.

Напомним, нардеп из "Слуги народа" известен своими ложными высказываниями о том, что COVID-19 является "выдуманной болезнью", а вакцины от коронавируса это что-то среднее "между экспериментом и пустышкой".

Также недавно Камельчук устроил перепалку с сотрудниками Управления государственной охраны в Верховной Раде из-за того, что те не смогли по его требованию продемонстрировать негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.