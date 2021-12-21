"Слуга народу" Камельчук не вказав у декларації квартиру, компанії та біткоїни — НАЗК

Народному депутату може загрожувати позбавлення волі терміном до двох років. Політик заявив про готовність оскаржити результати перевірки його декларації в суді.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дійшло висновку, що народний депутат із фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук не задекларував три фірми, орендовану квартиру в Києві та кредит у ПриватБанку. Такого висновку співробітники відомства дійшли після перевірки виправленої декларації політика за 2020 рік, йдеться в документі, розміщеному на сайті.

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Так, за даними НАЗК, Камельчук не вказав у декларації :

орендовану квартиру в Києві площею 63 квадратні метри та вартістю 4,7 млн гривень;

За неї політик отримує компенсацію як народний депутат Верховної Ради. Камельчук повідомив Агентству, що він не користується цією квартирою протягом 183 днів та станом на 31 грудня 2020 року. Іншого нерухомого майна у столиці в політика, згідно з декларацією, немає.

чверть квартири у Вараші на Рівненщині площею 47,9 квадратних метрів, що належить його дружині;

Камельчук пояснив НАЗК, що він не знав про цю квартиру.

100% часток у ТОВ "Бізнесфорум системс", ТОВ "Бізнесфорум" та ТОВ "Бізнесфорум груп" на загальну суму 1350 грн.

Нардеп запевнив співробітників НАЗК, що передав ці частки в управління іншій особі.

купівлю 4,1 біткоїнів протягом 2020 року за 651 280 грн;

Камельчук пояснив, що він не має доказів придбання криптовалюти та доступу до неї.

102 487 гривень на рахунку в "Ощадбанку";

автомобіль Skoda Favorit 1992 року випуску вартістю 11 792 грн.

Пояснення політика НАЗК враховувати відмовилося.

Крім цього, народний депутат неправильно вказав у декларації розмір отриманої ним зарплати, а також кредит у "ПриватБанку" на суму 48 864 долари (близько 1,38 млн грн).

Усього недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6 867 762 грн. – це понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У зв'язку з цим у діях Камельчука НАЗК вбачило ознаки правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування).

Санкція цієї статті передбачає штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

У коментарі виданню "Слово і справа" народний депутат з пропрезидентської фракції повідомив, що в НАЗК не збереглися дані про те, що він орендує квартиру в столиці, а через "технічний збій" на сайті Агентства не відобразилася інформація про гроші на його рахунку в "Ощадбанку".

Щодо 1/4 квартири на Рівненщині, яка належить його дружині, нардеп пояснив, що рештою третини житла володіють її батьки, а оскільки це майно не було нажите у шлюбі, то ця інформація "йому невідома". Водночас, політик висловив готовність задекларувати це майно, хоча "за законом має право цього не робити". Щодо незадекларованого авто Skoda Камельчук розповів журналістам, що він продав транспорт ще у 2005 році за довіреністю, проте новий власник машини її ще не переоформив.

Коментуючи претензії НАЗК до криптоактивів, Камельчук сказав, що НАЗК не врахувало його повідомлення з приводу місця зберігання цифрових грошей. За словами "слуги народу", біткоїни розміщені не в його особистому криптогаманці, "а на окремому сайті". Також нардеп уточнив, що повний доступ до криптовалюти він "передав дружині та ще одній особі", про що "повідомив офіційно"

"Насамкінець скажу, що залишаю за собою право оскаржити рішення НАЗК у суді", – додав Камельчук.

Нагадаємо, нардеп зі "Слуги народу" відомий своїми хибними висловлюваннями про те, що COVID-19 є "вигаданою хворобою", а вакцини від коронавірусу це щось середнє "між експериментом та пустушкою".

Також нещодавно Камельчук влаштував суперечку зі співробітниками Управління державної охорони у Верховній Раді через те, що ті не змогли на його вимогу продемонструвати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.