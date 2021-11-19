"Слуга народу" Камельчук влаштував суперечку з охоронцями Ради через ПЛР-тест (відео)

Народний депутат вимагав від працівників парламенту показати COVID-документ і звинуватив їх у "перешкоджанні своїй діяльності".

У п'ятницю, 19 листопада, народний депутат із фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук влаштував скандал у Верховній Раді через те, що співробітники Управління державної охорони не змогли на його вимогу продемонструвати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Відео інциденту з'явилося в YouTube-каналі LBTV.

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Так, журналістці вдалося зафільмувати Камельчука з охоронцями в той момент, коли народний депутат взявся звинувачувати їх у "перешкоджанні" депутатській діяльності:

Камельчук: Ви мені зараз заважаєте.

Охоронець: Ні, не заважаю.

Камельчук: Заважаєте.

Охоронець: Чим я вам зараз заважаю?

Камельчук: Перешкоджаєте моїй діяльності.

Охоронець: Я вам не заважаю, йдіть, працюйте, як я можу вам заважати?

Через деякий час нардеп висунув вимогу пред'явити результат ПЛР-тесту від другого охоронця. У відповідь на це депутату пообіцяли показати документ за п'ять хвилин, на що той погодився та піднявся на другий поверх будівлі парламенту. На запитання журналістки, чи подав сам Камельчук свій негативний ПЛР-тест, політик відповів ствердно.

[ + – ] Перепалка Камельчука з охоронцями в Раді

Нагадаємо, раніше Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою", додавши, що не довіряє "жодній вакцині у світі". На початку листопада глава "слуг" у парламенті Давид Арахамії повідомив, що вакцинуватися від коронавірусу відмовляються три депутати — Камельчук, Єлизавета Богуцька та вже виключений із фракції Артем Дмитрук.

Із понеділка, 15 листопада, до будівлі Верховної Ради можуть пройти лише власники одного з чотирьох COVID-документів — сертифікату вакцинації, негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, негативного результату антиген-тесту чи довідки про одужання від коронавірусної хвороби.

При цьому нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджував, що тести на коронавірус для входу до Ради нардепи зможуть робити безкоштовно, проте пізніше цю інформацію спростував ексглава партії, чинний віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.