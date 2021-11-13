У Раду з понеділка пускатимуть лише за COVID-документами

Згідно з текстом розпорядження, також запроваджується обмеження на кількість представників ЗМІ у кулуарах, прес-центрі та ложі для преси.

Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яке встановлює заборону відвідування будівлі Верховної Ради України без COVID-документів. Відповідне розпорядження надруковано на сайті ВР.

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У тексті документа йдеться про те, що з 15 листопада 2021 року в будівлю парламенту пускатимуть лише тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19 або має негативний ПЛР-тест. Попередньо документ про введення заходів, що протидіють поширенню коронавірусної інфекції, було розроблено 2 листопада.

Обмеження поширюються на народних депутатів, співробітників аппарту ВР, співробітників підприємств, які забезпечують діяльність ВР, членів Кабміну та учасників відкритих заходів у ВР.

У низці особливих випадків без документів будуть допущені глави дипломатичних представництв та делегацій інших країн, міжнародних організацій, члени яких перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

Які обмеження передбачено для журналістів?

Також вводиться обмеження на кількість представників ЗМІ у кулуарах, прес-центрі та ложі для преси. Представники ЗМІ, які мають постійні картки акредитації та додаткові перепустки, можуть перебувати в будівлі ВР у такій кількості:

до 200 осіб – у прес-центрі на третьому поверсі;

до 300 осіб – у ложі для преси балкону залу засідань ВР;

до 200 осіб – у кулуарах другого поверху пленарної частини ВР.

Крім того, до прес-центру на третьому поверсі буде допущено не більше двох знімальних груп телеканалів (до 4 осіб), від інформаційних агентств – не більше 2 осіб, від інших видань – по 1 особі.

До кулуарів другого поверху пленарної частини ВР буде допущено не більше однієї знімальної групи телеканалів (до 2 осіб), від інформаційних агентств, у тому числі фотокореспондентів – не більше 2 осіб, від інших видань по 1 особі.

Контроль за виконанням цього розпорядження Стефанчук залишив за собою.

Раніше повідомлялося, що про кількість вакцинованих народних депутатів достеменно невідомо, проте Стефанчук повідомив, що станом на 1 листопада у Верховній Раді 28 осіб хворіють на коронавірус. Серед них семеро народних депутатів.

21 вересня голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у Верховній Раді вакциновано не більше 50% депутатів.