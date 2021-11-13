В Раду с понедельника будут пускать только по COVID-документам

Согласно тексту распоряжения, также вводится ограничение на количество представителей СМИ в кулуарах, пресс-центре и ложе для прессы.

Глава парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которое устанавливает запрет на посещение здания Верховной Рады Украины без COVID-документов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ВР.

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В тексте документа говорится, что с 15 ноября 2021 года в здание парламента будут пускать только тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или имеет отрицательный ПЦР-тест. Предварительно документ о введении мероприятий, противодействующих распространению коронавирусной инфекции, был разработан 2 ноября.

Ограничения роспространяются на народных депутатов, сотрудников аппарта ВР, сотрудников предприятий, обеспечивающих деятельность ВР, членов Кабмина и участников открытых мероприятий в ВР.

В ряде особых случаев без документов буду допущены главы дипломатических представительств и делегаций других стран, международных организаций, члены которых пребывают в Украине с официальным или рабочим визитами.

Какие ограничения предусмотрены для журналистов?

Также вводится ограничение на количество представителей СМИ в кулуарах, пресс-центре и ложе для прессы. Представители СМИ, которые имеют постоянные карточки аккредитации и дополнительные пропуска, могут находиться в здании ВР в таком количестве:

до 200 человек – в пресс-центре на третьем этаже;

до 300 человек – в ложе для прессы балкона зала заседаний ВР;

до 200 человек – в кулуарах второго этажа пленарной части ВР.

Кроме того, в пресс-центр на третьем этаже будут допущены на более двух съемочных групп телеканалов (до 4 человек), от информационных агентств – не более 2 человек, от других изданий – по 1 человеку.

В кулуары второго этажа пленарной части ВР будут допущены не более одной съемочной группы телеканалов (до 2 человек), от информационных агентств, в том числе фотокорреспондентов, – не более 2 человек, от других изданий по 1 человеку.

Контроль над выполнением данного распоряжения Стефанчук оставил за собой.

Ранее сообщалось, что о количестве вакцинированных народных депутатов доподлинно неизвестно, однако Стефанчук сообщил, что по состоянию на 1 ноября, в Верховной Раде 28 человек болеют коронавирусом. Среди них семь народных депутатов.

21 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Верховной Раде вакцинированы не более 50% депутатов.