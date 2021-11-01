Коронавирус в Верховной Раде. Стефанчук рассказал о количестве зараженных нардепов (видео)

В ходе общения с журналистами спикер рассказал, что COVID-19 болеют не только депутаты, а и десятки работников аппарата парламента.

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, в Верховной Раде 28 человек болеют COVID-19. Среди них семь народных депутатов. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

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"По состоянию на сегодняшний день утром у меня информация, что 7 народных депутатов и 21 работник аппарата (Верховной Рады болеют COVID-19)", — сказал глава парламента.

[ + – ] Стефанчук о числе заболевших депутатов и сотрудников аппарата

Также Стефанчук сообщил, что в случае принятия постановления о запрете посещения Рады без COVID-сертификатов станет известно, сколько народных депутатов вакцинировались от коронавируса — в парламенте проведут соответствующий мониторинг.

"Каждый депутат получит специальный пропуск, потому что каждый из них должен предъявить либо свой сертификат о прививках, либо делать ПЦР-тест, либо тест на антиген", — сказал спикер.

Помимо этого глава парламента отметил, что в стенах Рады работает мобильная бригада вакцинации от коронавируса, услугами которой могут воспользоваться нардепы, их помощники, журналисты и работники аппарата ВР. Кроме того, по словам Стефанчука, пункты вакцинации появятся в двух столичных гостиницах — "Киев" и "Национальный".

Напомним, в сентябре этого года глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в парламенте не более 50% депутатов вакцинировались от COVID-19.

В ходе внеочередного заседания парламента 2 ноября нардепы рассмотрят проект постановления касательно запрета посещения Рады для лиц, у которых нет COVID-сертификата.