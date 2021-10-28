Нардепам запретят посещать Раду без сертификатов: Зеленский созывает внеочередное заседание

В случае принятия постановления, ограничения коснутся не только парламентариев, а и помощников нардепов, журналистов и сотрудников аппарата Верховной Рады.

Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит постановление, предусматривающие запрет на вход в здание парламента без COVID-сертификата или действительного ПЦР-теста. Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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По ее словам, проведение внеочередного заседания 2 ноября инициирует Владимир Зеленский, в ходе которого нардепы рассмотрят ряд важных социальных и медицинских вопросов.

В частности, как отмечает Юлия Палийчук, парламентариям предложат утвердить постановление №6154, которое предусматривает допуск в здание Верховной Рады только с COVID-сертификатами или действительным ПЦР-тестом. Ограничения коснутся не только нардепов, но и помощников депутатов, журналистов и сотрудников аппарата.

Помимо этого, на внеочередном заседании нардепы рассмотрят ряд законопроектов:

№6161 — относительно госрегистрации лекарственных препаратов под обязательство;

№5873 — об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;

№5694 — о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и внедрении электронного удостоверения ветерана;

№4542 — о внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Ранее глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий пристыдил нардепов и заявил, что в парламенте не более 50% депутатов вакцинировались от COVID-19. По его словам, нардепы требуют от населения активно прививаться и сами игнорируют свои же постановления.

Позже Михаил Радуцкий на согласительном совете Рады анонсировал внесение постановления, которое запретит посещать парламент без COVID-сертификата или негативного теста на инфекцию.