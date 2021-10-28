Нардепам запретят посещать Раду без сертификатов: Зеленский созывает внеочередное заседание
В случае принятия постановления, ограничения коснутся не только парламентариев, а и помощников нардепов, журналистов и сотрудников аппарата Верховной Рады.
Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит постановление, предусматривающие запрет на вход в здание парламента без COVID-сертификата или действительного ПЦР-теста. Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
По ее словам, проведение внеочередного заседания 2 ноября инициирует Владимир Зеленский, в ходе которого нардепы рассмотрят ряд важных социальных и медицинских вопросов.
В частности, как отмечает Юлия Палийчук, парламентариям предложат утвердить постановление №6154, которое предусматривает допуск в здание Верховной Рады только с COVID-сертификатами или действительным ПЦР-тестом. Ограничения коснутся не только нардепов, но и помощников депутатов, журналистов и сотрудников аппарата.
Помимо этого, на внеочередном заседании нардепы рассмотрят ряд законопроектов:
- №6161 — относительно госрегистрации лекарственных препаратов под обязательство;
- №5873 — об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;
- №5694 — о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и внедрении электронного удостоверения ветерана;
- №4542 — о внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
Ранее глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий пристыдил нардепов и заявил, что в парламенте не более 50% депутатов вакцинировались от COVID-19. По его словам, нардепы требуют от населения активно прививаться и сами игнорируют свои же постановления.
Позже Михаил Радуцкий на согласительном совете Рады анонсировал внесение постановления, которое запретит посещать парламент без COVID-сертификата или негативного теста на инфекцию.