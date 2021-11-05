"Нісенітниця": Корнієнко спростував слова Тищенка про безкоштовні ПЛР-тести для нардепів у Раді (відео)

За словами нардепа, пункти тестування будуть розміщені біля будівлі парламенту, а скористатися послугою можна буде за ринковою ціною. Якою саме, уточнювати не став.

Народні депутати, працівники апарату парламенту та представники ЗМІ, які не мають сертифікату вакцинації від COVID-19, зможуть зробити тест на коронавірус виключно за власний кошт — проведення цієї процедури на безкоштовній основі не передбачено. Про це в коментарі повідомив глава партії "Слуга народу" Олексій Корнієнко, передає LBTV.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так, нардеп назвав інформацію про те, що нардепам безкоштовно робитимуть тест на коронавірус, "нісенітницею", яка поширюється з метою дезінформації.

"Жодних безкоштовних тестів для депутатів не буде. Це нісенітниця, яка поширюється точно з метою дезінформації. Деякі наші депутати десь чують ці речі, підхоплюють… Це неправда", — заявив Корнієнко.

[ + – ] Корнієнко про тестування на коронавірус

Також він уточнив, що пункти тестування будуть розміщені поряд із Верховною Радою, а не в самому приміщенні парламенту.

"(Розмістити пункти в Раді) неможливо через те, що будь-яка оренда у Верховній Раді — це оренда нашого державного майна, і така процедура має проходити через ProZorro. Але поруч із Верховною Радою ми запросимо провідні клініки, які встановлять звичайні комерційні пункти тестування на антиген", — додав народний депутат.

Крім цього, Корнієнко сказав, що послугою тестування можна буде скористатися за "ринковою ціною", проте, якою саме, не уточнив.

"Безкоштовного сервісу немає, тому що ми не можемо державні кошти на такі статті витрачати", — заявив журналістам голова пропрезидентської партії.

Корнієнко уточнив, що процес запровадження нових правил відвідування Верховної Ради розпочнеться з понеділка, протягом наступного тижня представники ЗМІ отримають інструкції щодо процесу обміну сертифікатів вакцинації на тимчасові перепустки до парламенту та тестування на коронавірус.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою народним депутатам, представникам апарату й іншим особам забороняється відвідувати парламент без COVID-документів: сертифікат вакцинації, підтвердження негативного результату тесту на коронавірус або довідки про одужання від коронавірусної хвороби. За словами голови комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, нові правила відвідин Ради набудуть чинності до 15 жовтня. Також нардеп запевнив, що тестування депутатів відбуватиметься за їхній рахунок, а якщо хоч один тест зроблять безплатно, то він звертатиметься до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Після цього нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко повідомив журналістам, що тести на коронавірус будуть для народних обранців безплатними.