"Чушь": Корниенко опроверг слова Тищенко о бесплатных ПЦР-тестах для нардепов в Раде (видео)

По словам нардепа, пункты тестирования будут размещены возле здания парламента, а воспользоваться услугой можно будет "по рыночной цене". Какой именно — уточнять не стал.

Народные депутаты, работники аппарата парламента и представители СМИ, не имеющие сертификата вакцинации от COVID-19, смогут сделать тест на коронавирус исключительно за свои средства — проведение этой процедуры на бесплатной основе не предусмотрено. Об этом в комментарии журналистам сообщил глава партии "Слуга народа" Алексей Корниенко, передает LBTV.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, нардеп назвал информацию о том, что нардепам будут бесплатно делать тест на коронавирус, "чушью", которая распространяется с целью дезинформации.

"Никаких бесплатных тестов для депутатов не будет. Это чушь, которая распространяется точно с целью дезинформации. Некоторые наши депутаты где-то слышат эти вещи, подхватывают… Это неправда", — заявил Корниенко.

[ + – ] Корниенко о тестировании на коронавирус

Также он уточнил, что пункты тестирования будут размещены рядом с Верховной Радой, а не в самом помещении парламента.

"(Разместить пункты в Раде) невозможно по причине того, что какая-либо аренда в Верховной Раде — это аренда нашего государственного имущества и такая процедура должна проходить через ProZorro. Но рядом с Верховной Радой мы пригласим ведущие клиники, которые установят обычные коммерческие пункты тестирования на антиген", — добавил народный депутат.

Помимо этого Корниенко сказал, что услугой тестирования можно будет воспользоваться по "рыночной цене", однако какой именно — не уточнил.

"Бесплатного сервиса нет, потому что мы не можем государственные средства на такие статьи расходов тратить", — заявил журналистам глава пропрезидентской партии.

Корниенко уточнил, что процесс внедрения новых правил посещения Верховной Рады начнется с понедельника, на протяжении следующей недели представители СМИ получат инструкции касательно процесса обмена сертификатов вакцинации на временные пропуска в парламент и тестирования на коронавирус.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада приняла постановление, согласно которому народным депутатам, представителям аппарата и другим лицам запрещается посещать парламент без COVID-документов: сертификата вакцинации, подтверждения отрицательного результата теста на коронавирус или справки о выздоровления от коронавирусной болезни. По словам главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, новые правила посещения Рады вступят в силу до 15 октября. Также нардеп заверил, что тестирование депутатов будет происходить за их счет, а если хоть один тест сделают бесплатно, то он будет обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

После этого нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко сообщил журналистам, что тесты на коронавирус будут для народных избранников бесплатными.