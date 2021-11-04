Нардепам при входе в Раду ПЦР-тесты будут делать бесплатно, - Тищенко (видео)

По словам нардепа, большинство его коллег по фракции уже вакцинировались, а среди "слуг" регулярно проводится разъяснительная работа.

Народные депутаты смогут делать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус при входе в Верховную Раду. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, передает КП.

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Тестирование понадобится для пропуска на работу тем парламентариям, у которых отсутствует сертификат о вакцинации.

"Ты должен заранее прийти на работу, чтобы не опаздывать. И любой народный депутат будет вынужден сделать ПЦР-тест. Иначе не пустят на работу… То, что я слышал, они будут бесплатными", — сказал Тищенко.

Также представитель "Слуги народа" сказал, что в его фракции большинство депутатов сделали прививку от COVID. Кроме этого, среди "слуг" проводится разъяснительная работа. Однако принуждать к вакцинации никого не собираются, что касается и известного антивакцинатора Юрия Камельчука.

По словам журналистов, обычным украинцам за ПЦР-тест на коронавирус нужно заплатить не менее 650 гривен.

Как известно, нардепов, журналистов и членов аппарата парламента будут пропускать в стены ВР только с сертификатом о вакцинации, негативным тестом на коронавирус или справкой, что человек уже перенес болезнь. В связи с этим в админзданиях Рады откроют пункты вакцинации, которые будут работать в пленарные дни. Также известно о возможности пройти тест при входе в парламент.

Нардеп и глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что будет обращаться в НАБУ в случае, есть хоть кому-то из нардепов сделают тест на COVID бесплатно.