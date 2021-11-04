Нардепам при вході в Раду ПЛР-тести робитимуть безкоштовно, — Тищенко (відео)
За словами нардепа, більшість його колег із фракції вже вакцинувалися, а серед "слуг" регулярно проводиться роз'яснювальна робота.
Народні депутати зможуть робити безкоштовні ПЛР-тести на коронавірус під час входу до Верховної Ради. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, повідомляє КП.
Тестування знадобиться для пропуску на роботу тим парламентарям, які не мають сертифіката про вакцинацію.
"Ти маєш заздалегідь прийти на роботу, щоб не спізнюватися. І будь-який народний депутат буде змушений зробити ПЛР-тест. Інакше не пустять на роботу… Те, що я чув, вони будуть безкоштовними", — сказав Тищенко.
Також представник "Слуги народу" сказав, що в його фракції більшість депутатів зробили щеплення від COVID. Окрім цього, серед "слуг" проводиться роз'яснювальна робота. Проте примушувати до вакцинації нікого не мають наміру, що стосується й відомого антивакцинатора Юрія Камельчука.
За словами журналістів, звичайним українцям за ПЛР-тест на коронавірус потрібно заплатити щонайменше 650 гривень.
Як відомо, нардепів, журналістів і членів апарату парламенту пропускатимуть у стіни ВР лише із сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом на коронавірус чи довідкою, що людина вже перенесла хворобу. У зв'язку з цим в адмінбудівлях Ради відкриють пункти вакцинації, які працюватимуть у пленарні дні. Також відомо про можливість пройти тест під час входу до парламенту.
Нардеп і голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що звертатиметься до НАБУ в разі, якщо хоч комусь з нардепів зроблять тест на COVID безкоштовно.