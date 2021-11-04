Нардепам при вході в Раду ПЛР-тести робитимуть безкоштовно, — Тищенко (відео)

За словами нардепа, більшість його колег із фракції вже вакцинувалися, а серед "слуг" регулярно проводиться роз'яснювальна робота.

Народні депутати зможуть робити безкоштовні ПЛР-тести на коронавірус під час входу до Верховної Ради. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, повідомляє КП.

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Тестування знадобиться для пропуску на роботу тим парламентарям, які не мають сертифіката про вакцинацію.

"Ти маєш заздалегідь прийти на роботу, щоб не спізнюватися. І будь-який народний депутат буде змушений зробити ПЛР-тест. Інакше не пустять на роботу… Те, що я чув, вони будуть безкоштовними", — сказав Тищенко.

Також представник "Слуги народу" сказав, що в його фракції більшість депутатів зробили щеплення від COVID. Окрім цього, серед "слуг" проводиться роз'яснювальна робота. Проте примушувати до вакцинації нікого не мають наміру, що стосується й відомого антивакцинатора Юрія Камельчука.

За словами журналістів, звичайним українцям за ПЛР-тест на коронавірус потрібно заплатити щонайменше 650 гривень.

Як відомо, нардепів, журналістів і членів апарату парламенту пропускатимуть у стіни ВР лише із сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом на коронавірус чи довідкою, що людина вже перенесла хворобу. У зв'язку з цим в адмінбудівлях Ради відкриють пункти вакцинації, які працюватимуть у пленарні дні. Також відомо про можливість пройти тест під час входу до парламенту.

Нардеп і голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що звертатиметься до НАБУ в разі, якщо хоч комусь з нардепів зроблять тест на COVID безкоштовно.