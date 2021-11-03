"Це їхнє рішення": Радуцький пояснив, хто платитиме за ПЛР-тести для пропуску до Ради (відео)

Нові правила пропуску до парламенту почнуть працювати не пізніше 15 листопада. При цьому нардеп пообіцяв "звертатися до НАБУ", якщо хоч один ПЛР-тест буде зроблений безкоштовно.

Постанова про заборону відвідування Верховної Ради народним депутатам, які не мають сертифікатів вакцинації або негативного тесту на коронавірус, набуде чинності не пізніше 15 листопада. Про це в коментарі телеканалу "Дом" заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами нардепа, постанова не могла набути чинності відразу ж після її ухвалення у стінах парламенту, оскільки апарату ВР необхідно вирішити низку технічних питань щодо перевірки COVID-документів. Також Радуцький заявив, що для тих народних обранців, які не вакцинувалися від коронавірусу, у Раді працюватимуть пункти тестування на коронавірус.

"(Депутати) будуть власним коштом проходити антиген-тест або ПЛР. Це їхнє рішення, як їм буде зручніше. Або вони можуть безкоштовно, за рахунок держави, вакцинуватися. І відразу почалися спекуляції, що тестуватимуть безкоштовно. Ні, тільки за свій рахунок. Я особисто звертатимуся до НАБУ (Національне антикорупційне бюро України — ред.), якщо хоч один тест зроблять безкоштовно", — сказав голова профільного комітету.

[ + – ] Заява Радуцького щодо нових правил відвідування Ради

Радуцький також висловив думку, що норму про заборону поліцейським заходити до Ради необхідно скасувати, щоб правоохоронці могли складати протоколи на народних депутатів за порушення карантинних обмежень.

Відповідно до постанови, відвідувати Раду зможуть громадяни, які мають при собі один із таких документів:

сертифікат, що підтверджує отримання однієї або двох доз вакцини COVID-19;

довідка про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який було проведено не більше ніж за 72 години до пред'явлення документа;

довідка про негативний результат антиген-тесту на COVID-19, який було проведено не більше ніж за 48 годин до пред'явлення документа;

довідка про одужання від COVID-19, якщо людина перехворіла не більше ніж за 6 місяців до подання документа.

Це обмеження поширюється на народних депутатів, співробітників апарату парламенту, журналістів та інших осіб, які працюють у Раді.

Тим часом, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук уже повідомив, що не планує вакцинуватися від COVID-19 після введення нових правил відвідування Верховної Ради. За словами політика, він має намір постійно робити власним коштом ПЛР-тест, щоб відвідувати пленарні засідання.

Станом на вересень від коронавірусної хвороби щепилися не більше 50% нардепів.