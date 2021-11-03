"Готовий заплатити", — "слуга"-антивакцинатор робитиме ПЛР-тести для допуску в Раду (відео)

Нардеп упевнений, що необхідність робити ПЛР-тест кожні 72 години не вплине на його фінансове становище.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук не планує вакцинуватись від COVID-19 після введення нових правил відвідування Верховної Ради. Про це парламентарій заявив журналістам у кулуарах.

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За його словами, він планує постійно робити свій рахунок ПЛР-тест, щоб відвідувати пленарні засідання Верховної Ради.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який називав COVID-19 "вигаданою хворобою", упевнений, що необхідність робити ПЛР-тест кожні 72 години не вплине на його фінансове становище.

"На щастя, є заощадження за багато років підприємницької діяльності. Усе гаразд. Я впевнений, що зможу впоратися із цією ситуацією", — продовжив нардеп у кулуарах Верховної Ради.

Юрій Камельчук зазначив, що нові правила відвідування Верховної Ради мають на увазі допуск народних депутатів, помічників і співробітників Апарату за наявності COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що людина перехворіла на коронавірусну хворобу.

"Так само, як і поїздки за кордон. ПЛР-тест і все. Тут легко підрахувати (ціна — ред.)… Припустимо, ми працюватимемо через тиждень на пленарних засіданнях три тижні поспіль, то мінімум два сертифікати на тиждень. Якщо ми говоримо, що вони коштуватимуть від 500 гривень, то ми множимо на два — тисяча гривень. Тисячу множимо на три — три тисячі мінімум на місяць. А якщо я хочу довше — це буде чотири тисячі на місяць. А якщо сертифікат (негативний результат ПЛР-тесту — ред.) коштуватиме 800 гривень — значить буде дорожче. Я готовий заплатити цю ціну", — прокоментував "слуга народу" нові правила допуску до Верховної Ради.

[ + – ] Юрій Камельчук не вакцинуватиметься від COVID-19

Нові правила допуску до Верховної Ради — хронологія подій

Раніше голова профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький присоромив депутатів і заявив, що у Верховній Раді не більше 50% нардепів вакцинувалися від COVID-19. За його словами, парламентарі вимагають від українців активно щеплюватися і самі не виконують свої ж постанови.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували постанову, яка передбачає заборону на допуск до будівлі парламенту без COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів або довідки про одужання. Під обмеження у разі схвалення постанови потрапляють не лише народні депутати, а й їхні помічники, журналісти та співробітники Апарату Ради.

2 листопада нардепи схвалили нові правила допуску до Верховної Ради. Відтепер безперешкодно до будівлі парламенту пропускатимуть лише людей із сертифікатами про вакцинацію, негативними результатами ПЛР-тестів або довідками про те, що людина перехворіла на коронавірус.