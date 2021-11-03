"Готов заплатить", — "слуга"-антивакцинатор будет делать ПЦР-тесты для допуска в Раду (видео)

Нардеп уверен, что необходимость делать ПЦР-тест каждые 72 часа не повлияет на его финансовое положение

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук не планирует вакцинироваться от COVID-19 после введения новых правил посещения Верховной Рады. Об этом парламентарий заявил журналистам в кулуарах.

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По его словам, он планирует постоянно делать за свой счет ПЦР-тест, чтобы посещать пленарные заседания Верховной Рады.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, называвший COVID-19 "выдуманной болезнью", уверен, что необходимость делать ПЦР-тест каждые 72 часа не повлияет на его финансовое положение.

"К счастью, есть сбережения за много лет предпринимательской деятельности. Все в порядке. Я уверен, что смогу справиться с этой ситуацией", — продолжил нардеп в кулуарах Верховной Рады.

Юрий Камельчук отметил, что новые правила посещения Верховной Рады подразумевают допуск народных депутатов, помощников и сотрудников Аппарата при наличии COVID-сертификата, негативного ПЦР-теста или справки о том, что человек переболел коронавирусной болезнью.

"Так же, как и поездки за границу. ПЦР-тест и все. Тут легко подсчитать (стоимость — ред.)… Допустим, мы будем работать через неделю на пленарных заседаниях три недели подряд, то минимум два сертификата на неделю. Если мы говорим, что они будут стоить от 500 гривен, то мы умножаем на два — тысяча гривен. Тысячу умножаем на три — три тысячи минимум в месяц. А если я хочу дольше — это будет четыре тысячи в месяц. А если сертификат (негативный результат ПЦР-теста — ред.) будет стоить 800 гривен — значит будет дороже. Я готов заплатить эту цену", — прокомментировал "слуга народа" новые правила допуска в Верховную Раду.

[ + – ] Юрий Камельчук не будет вакцинироваться от COVID-19

Новые правила допуска в Верховную Раду — хронология событий

Ранее глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий пристыдил депутатов и заявил, что в Верховной Раде не более 50% нардепов вакцинировались от COVID-19. По его словам, парламентарии требуют от украинцев активно прививаться и сами не выполняют свои же постановления.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали постановление, которое предусматривает запрет на допуск в здание парламента без COVID-сертификатов, ПЦР-тестов или справки о выздоровлении. Под ограничения, в случае одобрения постановления, попадают не только народные депутаты, но и их помощники, журналисты и сотрудники Аппарата Рады.

2 ноября нардепы одобрили новые правила допуска в Верховную Раду. Отныне беспрепятственно в здание парламента будут пропускать только людей с сертификатами о вакцинации, негативными результатами ПЦР-тестов или справки о том, что человек переболел коронавирусом.