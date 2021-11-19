"Слуга народа" Камельчук устроил перепалку с охранниками Рады из-за ПЦР-теста (видео)

Народный депутат требовал от работников парламента показать COVID-документ и обвинил их в "препятствовании своей деятельности".

В пятницу, 19 ноября, народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук устроил скандал в Верховной Раде из-за того, что сотрудники Управления государственной охраны не смогли по его требованию продемонстрировать негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. Видео инцидента появилось в YouTube-канале LBTV.

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Так, журналистке удалось заснять перепалку Камельчука с охранниками в тот момент, когда народный депутат принялся обвинять их в "препятствовании" депутатской деятельности:

Камельчук: Вы мне сейчас мешаете.

Охранник: Нет, не мешаю.

Камельчук: Мешаете.

Охранник: Чем я вам сейчас мешаю?

Камельчук: Препятствуете моей деятельности.

Охранник: Я вам не мешаю, идите работайте, как я могу вам мешать?

Спустя некоторое время нардеп потребовал предъявить результат ПЦР-теста от второго охранника. В ответ на это депутату пообещали показать документ через пять минут, на что тот согласился и поднялся на второй этаж здания парламента. На вопрос журналистки, предъявил ли сам Камельчук свой отрицательный ПЦР-тест, политик ответил утвердительно.

[ + – ] Перепалка Камельчука с охранниками в Раде

Напомним, ранее Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью", добавив, что не доверяет "ни одной вакцине в мире". В начале ноября глава "слуг" в парламенте Давид Арахамии сообщил, что вакцинироваться от коронавируса отказываются три депутата — Камельчук, Елизавета Богуцкая и и уже исключенный из фракции Артем Дмитрук.

С понедельника, 15 ноября, в здание Верховной Рады могут пройти только обладатели одного из четырех COVID-документов — сертификата вакцинации, негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, негативного результата антиген-теста или справки о выздоровлении от коронавирусной болезни.

При этом нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждал, что тесты на коронавирус для входа в Раду нардепы смогут делать бесплатно, однако позже эту информацию опроверг экс-глава партии, действующий вице-спикер парламента Александр Корниенко.