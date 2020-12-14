Нардеп от "СН" прокомментировал свое заявление о том, что коронавирус – фейк

По словам парламентария, если его заявление критикуют, значит в его словах что-то есть.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук уточнил свое воскресное заявление о том, что пандемия Covid-19 является "выдумкой".

"Пускай критикуют, значит зацепило", – заявил нардеп журналистам Telegram-канала "PavlovskyNews". По его словам, результаты тестов на коронавирус не имеют подтверждений, поскольку у них более 120 разных показателей: "Это как ветер на улице тестировать на предмет микробов. Их там миллионы, но это не значит, что человек от них болеет".

Кроме того, парламентарий обратил внимание на статистику заболеваний гриппом и пневмонией в Украине и мире, которая совпадает с предыдущими годами и добавил, что смертность в этом году меньше, чем в прошлом.

"А сам коронавирус еще в 2015 году в Африке лечили и знали еще в 1960-х, – отметил Камельчук. – Вакцины, скорее всего, давно готовы, но они сейчас посередине между экспериментом и пустышкой. А их эффективность 70, 50, 30%. Сейчас сдерживанием им только цену набивают. Бесплатный сыр только в мышеловке. Это о том, что нам собираются предоставить", – заключил нардеп.

Таким образом, депутат фактически повторил то, что заявлял днем ранее телеканалу "НАШ". В частности, 13 декабря в воскресенье Камельчук сообщил в прямом эфире следующее:

"Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, кто-то говорит – в 50%, некоторые считают нормальным – 30%. Для меня это звучит даже уже не нормально. Вопрос стоит если у нее такая эффективность – что именно она лечит, лечит ли вообще, и не вредит ли. Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19".

Напомним, как заявил на днях глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить первую партию вакцины в размере четырех миллионов доз до 1 марта 2021 года.