Шансов пройти ВЛК нормально нет, потому что на это уходит 5-7 минут, — нардеп (видео)

По словам Юрия Камельчука, быстрое прохождение ВВК создает две проблемы: командир получает неэффективного бойца и то, что человек с приобретенной в гражданской жизни болезнью позже получает дополнительные финансовые выплаты из-за этой болезни.

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Шансов нормально пройти военно-врачебную комиссию практически нет, ведь в большинстве случаев на одного военнообязанного врачи тратят около 5-7 минут. Об этом в эфире "Новости.Live" заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Юрий Камельчук.

"На этапе ВВК, к сожалению, надо признаться, что, возможно, не у всех, но хватает примерно 5-7 минут времени на одного человека на прохождение ВВК. Как вы думаете, возможно ли нормально провести ВВК? Если человек не настаивает, если его никто не водит за руку, если он повторно не обратится в высшую ВВК, то шансов пройти нормально ВВК нет", — сказал Камельчук.

Нардеп также рассказал, что в связи с этим возникают ситуации, когда человек с приобретенной в гражданской жизни болезнью из-за ее обострения на фронте демобилизуется и получает военную инвалидность и, соответственно, дополнительное финансирование от государства.

Кроме того, по словам Камельчука, такое прохождение ВВК приводит к тому, что командиры получают в свои подразделения неэффективных бойцов.

"Для командира это проблема — это больше бремя", — подчеркнул Камельчук.

Напомним, 14 июля директор департамента кадровой политики Минобороны Марко Андрусяк объяснил, оштрафуют ли военнообязанного, который обновил данные, но не прошел ВВК.

16 июля Министерство обороны Украины сообщило, что военнообязанных граждан Украины, которые не обновили учетные данные до 16 июля, будут задерживать сотрудники полиции и доставлять в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.