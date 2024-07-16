Шансів пройти ВЛК нормально немає, бо на це йде 5-7 хвилин, — нардеп (відео)

За словами Юрія Камельчука, швидке проходження ВЛК створює дві проблеми: командир отримує неефективного бійця та те, що людина з набутою у цивільному житті хворобою пізніше отримує додаткові фінансові виплати через цю хворобу.

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Шансів нормально пройти військово-лікарську комісію практично немає, адже у більшості випадків на одного військовозобов'язаного лікарі витрачають близько 5-7 хвилин. Про це в етері "Новини.Live" заявив народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Юрій Камельчук.

"На етапі ВЛК, на жаль, треба зізнатись, що, можливо, не у всіх, але вистачає приблизно 5-7 хвилин часу на одну людину на проходження ВЛК. Як ви думаєте, чи можливо нормально провести ВЛК? Якщо людина не наполягає, якщо її ніхто не водить за руку, якщо вона повторно не звернеться до вищої ВЛК, то шансів пройти нормально ВЛК немає", — сказав Камельчук.

Нардеп також розповів, що у зв'язку з цим виникають ситуації, коли людина з набутою у цивільному житті хворобою через її загострення на фронті демобілізовується та отримує військову інвалідність і, відповідно, додаткове фінансування від держави.

Крім того, за словами Камельчука, таке проходження ВЛК призводить до того, що командири отримують у свої підрозділи неефективних бійців.

"Для командира це проблема — це більше тягар", — наголосив Камельчук.

Нагадаємо, 14 липня директор департаменту кадрової політики Міноборони Марко Андрусяк пояснив, чи оштрафують військовозобов'язаного, який оновив дані, але не пройшов ВЛК.

16 липня Міністерство оборони України повідомило, що військовозобов'язаних громадян України, які не оновили облікові дані до 16 липня, будуть затримувати працівники поліції та доставляти до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.