Украина планирует восстановить до 2 ГВт генерации до конца года, — нардеп (видео)

Народный депутат Юрий Камельчук сообщил, что блоки Трипольской и Змиевской ТЭС, которые были разрушены в результате российских обстрелов, восстанавливаются.

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До конца года Украина восстановит почти 1,5 ГВт, а возможно, даже и до 2 ГВт электроэнергии. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук в эфире "Новости.LIVE" в понедельник, 22 июля.

Так парламентарий отреагировал на публикацию издания The Economist, в которой авторы делают не слишком оптимистичный прогноз относительно эффективности работы энергетической системы и подготовки к зиме.

"The Economist, такое впечатление, в Украине никогда не были и не знают из чего состоит энергетика Украины. 37 и даже когда-то было 40 и 45 процентов давала тепловая генерация — сжигание угля. И сейчас восстанавливается, к счастью, блоки Трипольской и Змиевской ТЭС. Запущен сейчас один газовый блок. Тепловой блок запустят в сентябре", — рассказал Камельчук.

По его словам, Украине помогают Эстония, Литва и собственными силами мы это делаем.

О чем писал The Economist

15 июля журнал The Economist опубликовал материал о состоянии дел в украинской энергетике. В нем говорится о том, что у Украины осталось слишком мало времени и денег, которые необходимы для установки нескольких сотен малых электростанций, а также восстановления разрушенных электростанций или строительства новых. Именно поэтому, по мнению обозревателей издания, действие графиков отключений электроэнергии превратится в привычное явление для большинства украинцев.

Издание отметило, что до полномасштабного вторжения России генерирующие мощности Украины составляли 36 ГВт электроэнергии. Однако, по данным издания, в конце 2022 года половина этой мощности уже была потеряна — или оккупирована, или разрушена, или повреждена.

Украине удалось восстановить мощность почти до 18 ГВт, но нынешние атаки на энергоинфраструктуру уничтожили 9 ГВт мощностей.

В то же время журналисты отметили, что разрушение РФ электростанций в Украине имеет и положительный результат. Прежде всего это ускоряет переход энергетики на декарбонизированные и более устойчивые и простые в производстве виды генерации электроэнергии.

Напомним, 22 июля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в августе украинцы смогут почувствовать улучшение ситуации со светом.

18 июля народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк сообщил о завершении строительства защитных сооружений для трансформаторов большой мощности.