Нардеп Юрій Камельчук написав заяву про вихід зі "Слуги народу": які причини (відео)

У партії "Слуга народу" використовують методи прийняття рішень, які неприйнятні для нардепа Юрія Камельчука. Тому політик оголосив, що виходить з цієї політичної сили, але й надалі займатиметься певними справами у Верховній Раді.

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Народний депутат Юрій Камельчук, який обрався до Верховної Ради від "Слуг народу", вирішив написати заяву про вихід із партії. Причина такого рішення — незгода з рішеннями та методами політичної сили, до якої він досі належав. Свою позицію Камельчук озвучив під час онлайн-трансляції телеканалу "Прямий".

Камельчук з'явився у ефірі телеканалу поруч з іншими народними депутатами та ведучими близько 18:30 19 вересня. Він повідомив, що іде з партії "Слуга народу", оскільки йому не подобаються методи, які застосовуються в цій політичній силі. Проте народний обранець планує й надалі входити до складу фракції й працювати у комітеті з енергетики Ради. Крім того, у планах Камельчука — продовжити представляти Україну на засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Сьогодні я, базуючись на незгоді з процесами і методами прийняття рішень у партії "Слуга народу", саме в партії "Слуга народу", — заявив народний обранець.

На сторінках соцмереж очільника фракції "Слуг народу" Давида Арахамії поки що немає коментарів щодо рішення Камельчука. Також на подію не відреагувала очільниця політсили Олена Шуляк та спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Юрій Камельчук — 44-річний український політик, який 2022-го став народним депутатом 9-го скликання Верховної Ради від партії "Слуга народу". Обирався по мажоритарному округу №124 у Львівській області. У 2021 році НАЗК перевірила електронну декларацію нардепа і оголосила, що не виявила там квартиру, біткоїни та компанії, які йому належать.

Фокус публікував заяви політика щодо процесу мобілізації. Наприклад, у липні 2024 року він висловився щодо процесу проходження військово-лікарської комісії. За його словами, у деяких випадках ВЛК триває до 10 хвилин, тоді військові частини отримують солдатів проблемами зі здоров'ям, мало придатних для служби в армії. Тоді ж нардеп прокоментував наслідки ударів ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі: а саме, що Україна намагається відновити 2 ГВт потужностей до зими і ремонтує Трипільску та Зміївську ТЕС.

Нагадуємо, 18 вересня під час судового засідання у справі нардепа Андрія Одарченка з'ясувалось, що він міг втекти за кордон, навіть не маючи закордонного паспорта. Після цього з'явилося його інтерв'ю одеському юристу: політик заявив, що перейшов кордон пішки і мав на те важливі причини.