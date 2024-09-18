Через Закарпаття: нардеп Одарченко, якого зловили на криптохабарі, міг втекти з України, — САП

ВАКС планує подати у міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка, який не з'явився на засідання суду щодо криптохабаря. Як з'ясувалось, адвокати не спілкувались з підзахисним мінімум два дні поспіль.

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Народний депутат Андрій Одарченко був відсутній у сесійній залі Верховної Ради, коли там розглядали надважливі закони про державний бюджет. Перед цим він здав закордонний паспорт, а прикордонників попередили, що йому не дозволено виїздити. Втім нардеп не з'явився на засідання суду про вручення криптохабаря. Про обставини зникнення Одарченка розповіли в Telegram-каналі "Центру протидії корупції" (ЦПД).

У дописі повідомили про відсутність нардепа під час засідання Верховного антикорупційного суду, який транслювався на YouTube-каналі установи. Представниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) припустила, що фігурант незаконно перетнув кордон у Закарпатській області. У відповідь на зникнення прокуратура подала клопотання про подання зниклого у міжнародний розшук. Рішення щодо подання у розшук, а також про заставу 15 млн грн, ВАКС прийме завтра, 19 вересня, повідомили судді.

Під час трансляції чути, що адвокату невідомо, де перебуває його підзахисний. З його слів, фігурант не відповідав на телефонні дзвінки. Ні 17, ні 18 вересня "зв'язку з ним немає", тому навіть неможливо сказати, поважна чи ні причина відсутності. Прокурори після цього нагадали, що у підсудного немає закордонного паспорта, а 25 серпня ДПСУ отримала інформацію про те, що його не можна випускати. Ймовірно, нардеп перетнув кордон поза межами ККП, припустили в САП.

Справа НАБУ проти Одарченка

Зазначимо, справа Андрія Одарченка почалась 21 вересня 2023 року, коли НАБУ повідомила про викриття чинного народного депутата у спробі дати хабар у криптовалюті. Фігуранта затримали та підозрювали у спробі підкупу тодішнього глави Держагентства відновлення Мустафи Найєму — він мав отримати 50 тис. дол. за позачерговий ремонт певного навчального закладу. У ЗМІ повідомили, що ідеться саме про Одарченка. Згодом нардепу обрали запобіжний захід — вийшов з-під арешту під заставу в 15 млн грн та віддавши закордонний паспорт.

Антикорупційники опублікували аудіозапис розмови підозрюваного, у якій він висловився щодо війни та хабаря. Серед іншого, голос на записі запевняв, що не вірить у втриманні Харкова і про плани оселитись на Закарпатті і заробляти на КПП.

Нагадуємо, у серпні 2024 року у ДБР підтвердили втечу за кордон ще одного нардепа — Артема Дмитрука. Перед цим Дмитруку оголосили підозру у справі про побиття військовослужбовця.