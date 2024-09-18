Через Закарпатье: нардеп Одарченко, пойманного на криптовзятке, мог сбежать из Украины, — САП

ВАКС планирует подать в международный розыск народного депутата Андрея Одарченко, который не явился на заседание суда по криптовзятке. Как выяснилось, адвокаты не общались с подзащитным минимум два дня подряд.

Related video

Народный депутат Андрей Одарченко отсутствовал в сессионном зале Верховной Рады, когда там рассматривали сверхважные законы о государственном бюджете. Перед этим он сдал загранпаспорт, а пограничников предупредили, что ему не разрешено выезжать. Впрочем нардеп не явился на заседание суда о вручении взятки в криптовалюте. Об обстоятельствах исчезновения Одарченко рассказали в Telegram-канале "Центра противодействия коррупции" (ЦПД).

В заметке сообщили об отсутствии нардепа во время заседания Верховного антикоррупционного суда (ВАКС), который транслировался на YouTube-канале учреждения. Представительница Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предположила, что фигурант незаконно пересек границу в Закарпатской области. В ответ на исчезновение прокуратура подала ходатайство о представлении пропавшего в международный розыск. Решение о подаче в розыск, а также о залоге 15 млн грн, ВАКС примет завтра, 19 сентября, сообщили судьи.

Во время трансляции слышно, что адвокату неизвестно, где находится его подзащитный. По его словам, фигурант не отвечал на телефонные звонки. Ни 17, ни 18 сентября "связи с ним нет", поэтому даже невозможно сказать, уважительная или нет причина отсутствия. Прокуроры после этого напомнили, что у подсудимого нет загранпаспорта, а 25 августа ГПСУ получила информацию о том, что его нельзя выпускать. Вероятно, нардеп пересек границу вне ККП, предположили в САП.

Дело НАБУ против Одарченко

Отметим, дело Андрея Одарченко началось 21 сентября 2023 года, когда НАБУ сообщила о разоблачении действующего народного депутата в попытке дать взятку в криптовалюте. Фигуранта задержали и подозревали в попытке подкупа тогдашнего главы Госагентства восстановления Мустафы Найема — он должен был получить 50 тыс. долл. за внеочередной ремонт определенного учебного заведения. В СМИ сообщили, что речь идет именно об Одарченко. Впоследствии нардепу избрали меру пресечения — вышел из-под ареста под залог в 15 млн грн и отдав загранпаспорт.

Антикоррупционеры опубликовали аудиозапись разговора подозреваемого, в которой он высказался о войне и взятке. Среди прочего, голос на записи уверял, что не верит в удержании Харькова и о планах поселиться на Закарпатье и зарабатывать на КПП.

Напоминаем, в августе 2024 года в ГБР подтвердили побег за границу еще одного нардепа — Артема Дмитрука. Перед этим Дмитруку объявили подозрение по делу об избиении военнослужащего.