Зарплата та майно в РФ: розслідувачі виявили нардепа "Слуги народу" з "московськими таємницями"

У декларації народного депутата Романа Каптєлова відсутні дані про московське майно дружини, орієнтовною вартістю від 6 млн руб., з'ясували розслідувачі "Схем".

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Родина народного депутата зі "Слуги народу" Романа Каптєлова володіє у Москві двома частками квартир, дружина працює в державній інституції РФ, сплачуючи податки в російський бюджет та беручи участь у воєнних заходах. Тим часом народний депутат запевняє, що майно задекларує, а походження дружини ніколи не ховав. Про результати розслідування щодо нардепа від "Слуги народу" розповіли у проєкті "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Роман Каптєлов — деталі розслідування "Схем"

Роман Каптєлов — деталі розслідування

Журналісти з'ясували низку фактів з біографії Каптєлова — до та під час вторгнення. Зокрема, нардеп раніше мав інше прізвище — Мігрін, але змінив його у 2015 році на прізвище дружини. Відшукались його активності у Москві, де він навчався на політолога та опублікував дві наукові статті, та у Севастополі, де він очолював благодійну організацію "Фонд Икермана" і створив "Школу активного громадянина".

Скандал у Раді - Роман Каптєлов під іменем Роман Мігрін Фото: Радіо Свобода Скандал у Раді - Євгенія, дружина Романа Каптєлова Фото: Радіо Свобода

Розслідувачі зібрали інформацію у медіа, від власних джерел та з російських реєстрів, і розповіли деталі про політичні заяви політика та про життя його дружини:

у ЗМІ опубліковані заяви Каптєлова про те, що не потрібно вступати в ЄС, бо там питатимуть "де ти взяв гроші". Також підтримував вислови глави МЗС РФ Сергія Лаврова, що Україна — це "маріонетка Європи". У 2023 році — заперечував проти перейменування Павлограда;

дружина Євгенія Каптєлова, громадянка РФ, виїхала з України за місяць до вторгнення і з тих більше не верталась;

у Москві дружина спершу відновила бізнес з оренди іграшок, потім стала нутриціологинею і давала консультації за 5 тис. руб за годину, потім влаштувалась в державні органи влади РФ — у центр "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу". Розслідувачі відшукали її фото на одному з заходів, присвяченою вторгненню в Україну. Також зауважили, що доходи Євгенії у 2024 році, тобто сумарно 300 тис. грн, не внесені у декларацію нардепа;

у Москві з 2015 року Євгенія Каптєлова, а також донька та син нардепа, володіють сумарно третиною квартири: площу та вартість не встановили. Також є частка в іншій квартирі на 101 кв. м, яка коштує близько 17,5 руб: Євгенія власниця третини, тобто є майно на 6 млн руб.

журналісти відстежили виїзди Євгенії за кордон і побачили, що саме в цей час Каптєлова не було у Раді і він також виїздив за кордон. "Схеми" припустили, що саме тоді український політик зустрічався з дружиною-москвичкою.

Скандал у Раді - квартира дружини нардепа Каптєлова Фото: Радіо Свобода Скандал у Раді - друга квартира дружини нардепа Каптєлова Фото: Радіо Свобода

Що каже Каптєлов щодо розслідування та які коментарі в Раді

"Схеми" отримали письмові коментарі Каптєлова, з яким не змогли зустрітись особисто. Політик заявив, що не приховував походження дружини з РФ, і вона виїхала з огляду на нинішню ситуацію. Доходи та майно Євгенії обов'язково з'являться у новій декларації, запевнив нардеп. Щодо можливих зустрічей з дружиною чоловік наголосив, що не буде утаємничувати медіа у особисте життя.

"Доходи моєї дружини, що підлягають декларуванню, були внесені у декларацію і будуть внесені наступного року відповідно до чинного законодавства", — навели розслідувачі слова нардепа.

Журналісти поспілкувались щодо Каптєлова зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Стефанчук відреагував на родину нардепа, яка перебуває в РФ: зауважив, що під час війни це "якось дивно".

На сторінці глави фракції "Слуг народу" Давіда Арахамії не з'являлось коментарів щодо розслідування "Схем" про нардепа Каптєлова.

Політична діяльність Романа Каптєлова

Роман Каптєлов — народний депутат партії "Слуга народу", який обрався до Верховної Ради у 2019 році від 36 округу в місті Павлоград Дніпропетровської області. Потрапивши у Раду, він став членом бюджетного комітету та кількох груп для міжпарламентських зв'язків з Норвегією, Чилі, Сингапуром тощо. На порталі парламенту можна побачити його активність під час повномасштабного вторгнення. Цікавим є те, що його ім'я вказане серед ініціативної групи парламентарів, які у жовтні 2024 року пропонували перейменувати місто Южне Одеської області на місто Південне.

Зазначимо, 17 грудня "Українська правда" повідомила, що нардеп "Слуг народу" Олександр Куницький виїхав з України до США під приводом відрядження в Ізраїль. Інсайдер журналістів розповів про плани нардепа. З'ясувалось, він не планує зараз вертатись, а повернеться тоді, коли покарають поліцейських, які його образили.

Нагадуємо, восени 2024 року нардеп "Слуг народу" Юрій Камельчук написав заяву про вихід з партії і пояснив, чому він зробив таке рішення.