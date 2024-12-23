Навіть дружину і чоловіка можуть посадити за "голі" фото: нардеп про недоліки в законодавстві (відео)

Через застарілий закон про порно за останні 9 місяців 45 людей отримали вирок, говорить Ярослав Железняк. Тому його треба змінити.

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В Україні застарів закон про порнографію, через що покарання можуть отримати навіть чоловік і дружина, які надсилають одне одному пікантні фото. Про це в ефірі Вечір.LIVE сказав народний депутат України Ярослав Железняк.

Він додав, що "ця ідіотська норма" і зараз застосовується правоохоронцями. За час війни вони відправили до суду понад тисячу таких обвинувальних актів. За його словами, через застарілий закон про порно за останні 9 місяців 45 людей отримали вирок.

"Якщо дружина пересилає своєму чоловікові свою оголену світлину, що вони можуть робити як дорослі люди. То юридично і одного, і іншого зараз можуть відправити до в'язниці", — сказав нардеп.

Ярослав Железняк зауважив, що останні роки Україна отримує податок від діяльності таких платформ як OnlyFans та PornoHub. За останні 3 роки ця сума склала 125 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Одесі майстриня манікюру "здала" свою клієнтку за створення контенту для OnlyFans. Підозрюваною виявилася мешканка Пересипського району Одеси. Поліцейські отримали дозвіл суду на обшук її квартири.